Львівобленерго не публікуватиме графіки відключень: яка причина
Джерело:Львівобленерго
У "Львівобленерго" повідомили, що не будуть публікувати графіки відключень світла. Там також пояснили, з чим це пов'язано.
Про це повідомили в компанії 5 серпня.
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Чому Львівобленерго не публікуватиме графіки відключень
В компанії повідомили, що погодинні відключення на цей час не впроваджені. У разі зміни ситуації, там повідомлять додатково.
У зв'язку з стабілізацією енергосистеми, вже практично тиждень графіки відключень не застосовують. Відтак, немає потреби у щоденному інформуванні про відсутність погодинних відключень,
– ідеться в повідомленні.
Там додали, що натомість, якщо у майбутньому надійде розпорядження від НЕК Укренерго про впровадження погодинних відключень, то у Львівобленерго відновлять публікацію графіків на їхніх офіційних сторінках у соціальних мережах та на сайті Львівобленерго, як це було раніше.
Там також додали, що якщо ви зауважили відсутність електроенергії у своєму помешканні, то причиною знеструмлення може бути аварія (у тому числі через негоду) або планові ремонтні роботи.
Дізнатися про причину відсутності електроенергії можна на сайті Львівобленерго: https://poweron.loe.lviv.ua/ або у чат-ботах:
• чат-бот «Львівобленерго» у Viber (для побутових споживачів): https://www.viber.com/loebot
• чат-бот «Львівобленерго» у Telegram (для побутових споживачів): https://t.me/loeserviceBot
• чат-бот «Львівобленерго Бізнес» у Viber (для юридичних споживачів): www.viber.com/loebiznesbot
• чат-бот «Львівобленерго Бізнес» у Telegram (для юридичних споживачів): https://t.me/loebiznesbot