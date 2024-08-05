Львівобленерго не публікуватиме графіки відключень: яка причина

У "Львівобленерго" повідомили, що не будуть публікувати графіки відключень світла. Там також пояснили, з чим це пов'язано.

Про це повідомили в компанії 5 серпня.

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Чому Львівобленерго не публікуватиме графіки відключень

В компанії повідомили, що погодинні відключення на цей час не впроваджені. У разі зміни ситуації, там повідомлять додатково.

У зв'язку з стабілізацією енергосистеми, вже практично тиждень графіки відключень не застосовують. Відтак, немає потреби у щоденному інформуванні про відсутність погодинних відключень,

– ідеться в повідомленні.

Там додали, що натомість, якщо у майбутньому надійде розпорядження від НЕК Укренерго про впровадження погодинних відключень, то у Львівобленерго відновлять публікацію графіків на їхніх офіційних сторінках у соціальних мережах та на сайті Львівобленерго, як це було раніше.

Там також додали, що якщо ви зауважили відсутність електроенергії у своєму помешканні, то причиною знеструмлення може бути аварія (у тому числі через негоду) або планові ремонтні роботи.

Дізнатися про причину відсутності електроенергії можна на сайті Львівобленерго: https://poweron.loe.lviv.ua/ або у чат-ботах:

• чат-бот «Львівобленерго» у Viber (для побутових споживачів): https://www.viber.com/loebot

• чат-бот «Львівобленерго» у Telegram (для побутових споживачів): https://t.me/loeserviceBot

• чат-бот «Львівобленерго Бізнес» у Viber (для юридичних споживачів): www.viber.com/loebiznesbot

• чат-бот «Львівобленерго Бізнес» у Telegram (для юридичних споживачів): https://t.me/loebiznesbot