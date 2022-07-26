Прилетіло за 40 метрів від хати, але не страшно, – переселенка розповіла, чому дехто не виїжджає

Окупанти, не маючи значних успіхів на фронті, тероризують мирне населення України. Так, Харків фактично щодня перебуває під обстрілами.

Як розповіла 53-річна пані Оксана з Харкова у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу, люди звикають до постійних вибухів.

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За її словами, люди лишаються у місті, бо там – їхній дім.

Людина до всього звикає насправді. Багато людей, які живуть під серйозними обстрілами кажуть: "Та нічого, нормально, ну трохи було голосно. Ну прилетіло за 40 метрів від хати, але не страшно". Підлатали й живуть собі далі,

– зазначила вона.

Багато знайомих пані Оксани і досі живуть у Харкові в районах, які обстрілюються. Вони залишилися там, а багато навіть повернулися вже.

Пані Оксана евакуювалася з Харкова до Львова

Сама жінка від початку повномасштабного вторгнення росії залишалася у Харкові протягом 1,5 місяців. Весь цей час вона не могла нормально спати через звуки вибухів.

"Я зрозуміла, що 1,5 місяця не могла спати. Через звуки. Внутрішній стан, психологічний, був важким", – пояснила вона.

Зараз вона перебуває у Львові. Там вона знайшла новий дім.

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