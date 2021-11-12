Чому люди Порошенка покривають Коломойського

12 листопада 2021 , 12:29
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Сергій Іванов

Джерело:

фейсбук Сергія Іванова

Процес деолігархізації буде успішним лише тоді, коли вона торкнеться всіх без винятку олігархів, у тому числі (якщо не насамперед) Коломойського. Яку б лояльність до влади він не декларував.

Олігарх - це людина, яка існує на грошах і заради грошей, це її найвища цінність, заради якої вона зрадить все.

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Горезвісна "Укрнафта". Вже 15 років головна проблема "Укранафти" – Коломойський.

За ці роки він встиг вивести звідти все, що можна, за винятком газу, який, між іншим, теж давно вивели на потреби населення.

Зараз держава ініціює процес виведення структур Коломойського з "Укрнафти". Але виявилось, що наша так звана опозиція не хоче відпускати Коломойського з "Укрнафти".

Один з найактивніших "опозиціонерів" –   представник партії Петра Порошенка нардеп –  Олексій Гончаренко вимагає залишити структури олігарха, який вважається одним з головних ворогів його політичного боса.

Парадокс, чи не так?

На беквокалі у Гончаренка – цілий сонм збитих льотчиків усіх кольорів з обійм майже всіх існуючих олігархів. Все це персонажі, за сприяння або потурання яких Коломойський роками успішно доїв галузь.

Схоже, всіх лякає ймовірність прецеденту відокремлення від стратегічних державних активів. І тепер потрібно остаточно вивести Коломойського з "Укрнафти", поки він не вивів всю "Укрнафту" з держави і нарешті припинити це дивне гібридне "партнерство".
Автор: Сергій Іванов