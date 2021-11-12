Чому люди Порошенка покривають Коломойського

Процес деолігархізації буде успішним лише тоді, коли вона торкнеться всіх без винятку олігархів, у тому числі (якщо не насамперед) Коломойського. Яку б лояльність до влади він не декларував.

Олігарх - це людина, яка існує на грошах і заради грошей, це її найвища цінність, заради якої вона зрадить все.

До теми Прощальний подарунок під час розлучення: як Україна вчинить з Коломойським

Горезвісна "Укрнафта". Вже 15 років головна проблема "Укранафти" – Коломойський.

За ці роки він встиг вивести звідти все, що можна, за винятком газу, який, між іншим, теж давно вивели на потреби населення.

Зараз держава ініціює процес виведення структур Коломойського з "Укрнафти". Але виявилось, що наша так звана опозиція не хоче відпускати Коломойського з "Укрнафти".

Один з найактивніших "опозиціонерів" – представник партії Петра Порошенка нардеп – Олексій Гончаренко вимагає залишити структури олігарха, який вважається одним з головних ворогів його політичного боса.

Парадокс, чи не так?

На беквокалі у Гончаренка – цілий сонм збитих льотчиків усіх кольорів з обійм майже всіх існуючих олігархів. Все це персонажі, за сприяння або потурання яких Коломойський роками успішно доїв галузь.