У Молдові пояснили, чому закривали повітряний простір: чи згадали про Росію

Удень 14 лютого Молдова на майже півтори години закрила свій повітряний простір. Причиною став об'єкт, який з'явився у небі над країною.

Причиною закриття авіапростору стала повітряна куля, яку виявили пообіді над Молдовою в районі міста Сороки. Через ймовірну загрозу, яку міг становити цей об'єкт, Міноборони наказало закрити небо для цивільних літаків.

Зверніть увагу Війна на два фронти: чи зможе Росія напасти на Молдову без сухопутного коридору

Повітряна куля в Молдові

Враховуючи погодні умови та неможливість моніторингу та ідентифікації об’єкта, а також траєкторії його польоту, з метою забезпечення безпеки громадян, Міжвідомчою комісією з організації повітряного простору о 13:24 прийнято рішення про тимчасове закриття повітряного простору,

– йдеться в повідомленні Управління цивільної авіації.

Через менш ніж півтори години вдалося встановити, що об'єкт не є загрозливим, тож Міноборони дало рекомендацію відкрити повітряний простір. Зараз всі авіарейси відбуваються у звичному режимі.

Однак про Росію в цьому контексті в заяві не згадали. Так само невідомо, яка подальша доля об'єкта, виявленого над Молдовою. Цікаво, що у Румунії також заявили про невідомий об'єкт на висоті 11 000 метрів, однак авіація не підтвердила цього.

Росія почала використовувати кулі

12 лютого над Дніпропетровщиною помітили дивну ворожу ціль – повітряні кулі з кутовими відбивачами. Вони рухаються з невеликою швидкістю та є некерованими. Тому фактично летять за повітряними масами.

Удень 14 лютого Росія знову запустила кулі. Ймовірно, таким чином ворог хоче відволікати або виснажувати українську ППО. Та через свою некерованість ці кулі можуть запросто порушувати повітряний простір інших країн. Тому цілком ймовірно, що на територію Молдови потрапила одна з таких російських куль.