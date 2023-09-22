Однак Путіну час спуститися на землю й трішки заспокоїти свої хвору уяву. Адже через війну, яку держава-терорист розв'язала проти України, у Росії побільшає хіба що похоронок. Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що посилює демографічну кризу в Росії.

Читайте також Дев'яності були не такі страшні: до чого котиться Росія

"Я думаю, Путін шукає для себе запасний Кремль. Тому що до московського Кремля вже долітають безпілотники, а Великий Новгород розташований далі. Я думаю, що бункерний диктатор шукає собі місце, куди не долітають дрони", – з іронією сказав Шейтельман.

Зверніть увагу! У місті Великий Новгород розташована фортеця Новгородський дитинець, який ще також називають Новгородський кремль.

Як Москва стала одним з найдешевших міст: дивіться відео

Рубль знецінюється

Росія намагається хоч якось утримувати кількість населення. Протягом останніх років рівень народжуваності дуже знизився – рівень смертності переважає.

Низький рівень народжуваності Росія компенсувала припливом емігрантів з країн Центрально Азії. Зокрема, Узбекистану, Киргизстану, Туркменістану і Таджикистану. Але таку можливість збільшувати кількість населення Росія втрачає, адже зарплати виплачують у рублях, які щодня знецінюються.

Москва стала найдешевшим містом. Про це свідчать статистичні дані. У росіян є таке поняття "релоканти", вони ж емігранти. Це ті, хто втік з Москви після повномасштабного вторгнення в Україну. Проте не всі росіяни можуть поїхати у Європу, тому більшість поїхала в Єреван, Тбілісі, Бішкек тощо,

– зазначив політтехнолог.

Він пояснив, що коли росіяни виїжджали, то життя у цих містах було вдвічі дешевше, ніж у Москві. Тобто вони виїжджали, втрачали частину заробітку, щоб прожити у цих містах. Так от зараз життя там дорожче, ніж у Москві.

Одіозні новини про Росію