Чому найстарші українці найменше вакциновані

Все має бути навпаки. Адже саме літні люди мають великий ризик потрапити до лікарні і померти від COVID-19.

Невтішні дані наводить дослідження "Демократичних ініціатив".

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Чому так?

Старші люди часто вірять фейкам про вакцинацію. Однією з причин не вакцинуватися вважають супутнє захворювання. Причину "не можу вакцинуватись за станом здоров'я" вказала третина людей віком 55+.

Єдиним серйозним протипоказанням до вакцинації є важка алергічна реакція на першу дозу. Ані сезонна алергія, ані хронічні захворювання не є перешкодами до вакцинації.

Навпаки, люди з хронічними захворюваннями важче переносять COVID-19, а отже їм в першу чергу потрібно вакцинуватись!

Наприклад, мій тато має кілька хронічних хвороб. І найперше, що я йому порадила зробити – це вакцинуватися від COVID-19.

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Зараз я нарешті спокійна за них з мамою.

Міністерство охорони здоров'я України однозначно має комунікувати більше з аудиторією 55+.

Треба розвінчувати міфи, в які вони вірять, "з кожної праски". Адже людей з груп ризику треба захищати в першу чергу.