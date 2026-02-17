Загроза "Орешника" без пусків: військовий пояснив, чому в Капустиному Яру почалась активність

За кілька годин до початку перемовин у Женеві знову пролунали повідомлення про можливу загрозу застосування "Орешника". Водночас на полігоні Капустин Яр фіксують активність та випробування.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому цього разу пусків не відбулося і що стоїть за демонстративною активністю Росії. Він також прокоментував заяви про випробування системи S-500.

Тиск напередодні переговорів

Сьогодні, за кілька годин до перемовин у Женеві знову з'явилися повідомлення про можливу загрозу застосування "Орешника".

До уваги! У Женеві 17 лютого стартував новий раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. За словами Рустема Умєрова, делегація працює в межах погодженого мандата, а перший день присвячений безпековим і гуманітарним питанням; українська сторона подякувала США за участь у процесі та Швейцарії за організацію зустрічі, наголосивши на прагненні просунути рішення для досягнення стійкого миру.

За словами Олександра Мусієнка, подібна ситуація вже повторюється не вперше і має комплексні причини.

Минулого тижня теж була загроза застосування "Орешника", теж оголошувалася тривога по всій території України. І цього разу пуску не відбулося. Це форма своєрідного тиску, тому що в будь-якому разі повітряна тривога й активність противника на полігоні – це вже фактор впливу,

– зауважив військовослужбовець.

Навіть без реальних пусків сама поява загрози змушує реагувати. Кремль намагається створити атмосферу невизначеності та напруги, демонструючи готовність до подальшої ескалації. Водночас відсутність реальних пусків свідчить про те, що Росія обмежується сигналами, а не переходить до практичних кроків.

Чому Росія активізувалась у Капустиному Яру?

Він також нагадав, що раніше Сили оборони України вже завдавали ударів по району полігону Капустин Яр.

Нагадаємо: Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження об'єктів на російському полігоні "Капустин Яр" в Астраханській області, зокрема технічної споруди для обслуговування балістичних ракет, монтажного корпусу та складу МТЗ. Також Сили оборони завдали ударів по позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях – на Запоріжжі та Донеччині, де уражено склад забезпечення, місце скупчення військ і пункт управління безпілотниками; масштаби втрат уточнюються.

Це було пов'язано з розвідувальною інформацією про можливу підготовку до застосування цієї ракети під час масованих атак. За його словами, тоді були вжиті превентивні заходи, щоб зірвати ці плани. Після попередніх ударів по об'єктах на полігоні з'явилися серйозні репутаційні втрати, які Москва намагається компенсувати демонстративною активністю та інформаційним шумом.

Росіянам потрібно було продемонструвати активність, що на полігоні Капустин Яр все гаразд, все контрольовано, все штатно,

– наголосив Мусієнко.

Таким чином Кремль прагне створити враження повного контролю і боєготовності та показати власній аудиторії, що ситуація перебуває під контролем, попри попередні удари по інфраструктурі.

Випробування S-500 як частина гри на підвищення ставок

Паралельно з інформацією про "Орешник" з'явилися повідомлення про випробування системи протиповітряної оборони S-500. За словами Олександра Мусієнка, Росія вже не перший рік заявляє про намір поставити цей комплекс на бойове чергування, однак реальні кроки постійно відкладаються. Зокрема, ще раніше звучали заяви про можливе розгортання S-500 навіть у тимчасово окупованому Криму, але цього не сталося через потребу в додаткових тестах.

Він зауважив, що сам факт регулярних випробувань свідчить про намагання довести систему до необхідного рівня боєготовності. Попри гучні заяви, ворог досі продовжує доробляти комплекс і перевіряти його можливості.

S-500 – це новітня розробка, але її доводиться додатково тестувати, не все пішло так, як хотілося б ворогу,

– пояснив військовослужбовець.

Він додав, що за заявами Росії, система здатна виявляти повітряні цілі на дальності до 150 – 170 кілометрів і працювати проти літаків та інших об'єктів. Водночас реальна ефективність комплексу залишається під питанням, адже повноцінного бойового застосування цієї системи поки що не було.

За його словами, поєднання теми "Орешника" та С-500 напередодні міжнародних перемовин виглядає як спроба підвищити ставки. Демонстрація новітніх розробок і активності на полігоні має створити відчуття загрози та вплинути на переговорний фон.

