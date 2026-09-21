Свідомо не вмикали тривогу: в ISW пояснили, чому Кремль приховав масштабну атаку на Москву

У ніч проти 20 вересня Сили оборони України провели масовану повітряну атаку на Московську область, унаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на НПЗ у Капотні та логістичному об'єкті у Соф'їному. Жителі регіону скаржаться на відсутність сирен та SMS-сповіщень про небезпеку, а також на блокування мобільного зв'язку чиновниками.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Чому у Росії не вмикали тривогу?

Російські посадовці свідомо знехтували безпекою цивільних осіб і відмовилися вмикати сигнали повітряної тривоги під час наближення загрози. Аналітики пов'язують це з намаганням Кремля забезпечити максимальну явку на виборах до Держдуми Росії, оскільки атака відбулася напередодні фінального дня голосування.

Попри твердження мера Москви Сергія Собяніна про застосування понад 1600 засобів повітряного ураження, чиновники не випустили жодних офіційних застережень. Місцеві жителі зазначають, що під час попередніх, набагато менш масштабних ударів, системи сповіщення завжди спрацьовували справно.

Масові скарги та запитання росіян у телеграм-каналі губернатора Московської області Андрія Воробйова чиновники просто проігнорували, після чого повністю закрили можливість залишати коментарі. Обмеження мобільного зв'язку, які зазвичай застосовують як контрзахід, лише погіршили ситуацію для цивільного населення.

Російська влада, схоже, надала пріоритет досягненню високої явки виборців на виборах до Думи, а не громадській безпеці, навіть попри те, що українські війська завдали ударів по російській стратегічній нафтовій та логістичній інфраструктурі та не атакували навмисно російські виборчі дільниці чи іншу виборчу інфраструктуру,

– йдеться у звіті ISW.

Діями чиновників висловили незадоволення навіть російські Z-блогери, один з яких заявив про підрив довіри суспільства до офіційних повідомлень влади. Він підкреслив, що блокування інтернету та відсутність сповіщень не допомагають приховати наслідки ударів, які цивільні бачили на власні очі.

Унаслідок влучань на Московському НПЗ було пошкоджено технологічні потужності для переробки нафти, а великий логістичний об'єкт у Соф'їному вигорів ущент. Мерія російської столиці намагалася виправдати збої в роботі транспорту та скасування понад 30 авіарейсів нібито плановими заходами безпеки.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили Московський НПЗ, вивівши з ладу близько 4% російських потужностей з переробки нафти. Таким чином, за перші 20 днів вересня загальний обсяг паралізованих потужностей російських НПЗ сягнув близько 14%. Відомо, що потужність Московського НПЗ становить близько 12,15 мільйона тонн нафти на рік.