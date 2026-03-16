Щоб розібратися, чому так відбувається, знадобиться екскурсія в хімію. Річ у тім, що цибуля містить дві речовини – аллііназа й ізоалліін, повідомляє Der Spiegel.

Що відбувається, коли ми ріжемо цибулю?

Аллііназа й ізоалліін розташовані в різних місцях цибулі та ці речовини не торкаються одна одної. Але коли вони контактують – відбувається хімічна реакція.

Саме це і відбувається, коли ви нарізаєте цибулю. Клітинна стінка, що розділяє ці дві речовини, руйнується, й аллііназа змішується з ізоаллііном.

Водночас утворюється подразнювальний газ, який називає пропантіал-S-оксид.

Як цей газ діє на очі?

Коли він підіймається у повітря й досягає слизової оболонки ока, то миттєво реагує з вологою на поверхні. У підсумку утворюється слабкий розчин сірчаної кислоти, яка подразнює нервові закінчення в оці. Мозок отримує сигнал про небезпеку й дає команду виділити більше сліз, пише "Главред".

Таким чином організм намагається вимити подразнювальну речовину з поверхні ока. Це природний захисний механізм: очі змивають небезпечні молекули.

Додамо, що сльози від цибулі відносять до рефлекторних. Вони відрізняються від емоційних сліз, які виникають від переживань, чи від базальних, що постійно зволожують око.

Чому цибуля викликає ефект сліз?

Цей овоч виробив власний спосіб захисту від поїдання. Сірковмісні сполуки відлякують комах і тварин, оскільки є неприємними на смак і подразнюють слизові оболонки.

Для людини це не смертельно, але досить неприємно. Саме завдяки цим сполукам цибуля має характерний гострий запах і смак.

Цікаво, що різні сорти цибулі викликають сльози по-різному:




