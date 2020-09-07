Евакуацію затонулого біля Одеси танкера Delfi вкотре відклали. 7 вересня із судна викачували воду та знайшли нові серйозні пошкодження. За словами місцевої влади, танкер можуть забрати вже 9 вересня.

Чому танкер знову не підняли

Водолази обстежували судно та знайшли у кормовій частині додаткові пошкодження. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

До речі Біля затонулого танкера Delfi знову знайшли мертвого дельфіна: фото

За словами Куцого, на місці працюють експерти. Вони відкачують воду із судна та мають залатати пробоїни, щоб надати танкеру більше плавучості.

Коли танкер евакуюють

Очільник Одещини заявив, що складно назвати точні терміни евакуації Delfi. Однак Куций сподівається, що у найближчі 2 дні танкер приберуть з пляжу "Дельфін".

Місцеві видання повідомили, що пошкодження правого борту серйозніші, ніж здавалось раніше. Танкер довелось розрізати болгаркою, він стоїть майже рівно. За словами очевидців, сміття та відрізані частини судна відправляли на баржу (вантажне судно – 24 канал), яка розміщена неподалік.



Судно розрізають болгаркою / Фото 048.ua

Історія танкера Delfi: що треба знати

Іноземний танкер Delfi затонув біля Одеси ще в листопаді 2019 року.

Власник судна мав право забрати його до квітня, однак не зробив цього.

У червні 2020 року з танкера стався витік нафтопродуктів, що значно забруднило екологію навколо.

До липня всі спроби знайти підрядника, аби підняти танкер, були безуспішними. 26 липня ситуацію визнали як надзвичайну місцевого рівня.

26 серпня буксирам нарешті вдалося частково вирівняти судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.



З танкера викачують воду / Фото 048.ua



Роботи з підняття танкера Delfi / Фото 048.ua