"Самогубна тактика": Польща закриває в'їзд львівському депутату через рішення про рік Шухевича

Польща ініціювала заборону на в'їзд для депутата Львівської облради Святослава Шеремети. Причиною стало проголошення 2027-го роком УПА та Романа Шухевича, що обурило Варшаву.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X, він підписав відповідне подання до Управління з питань іноземців.

Як Сікорський прокоментував своє рішення?

Урядовець заявив про намір закрити кордон для українського посадовця через його діяльність та історичні погляди.

"Я підписав подання про внесення до списку осіб, небажаних у Республіці Польща, депутата Львівської обласної ради С. Шеремети – реконструктора Waffen-SS "Галичина" та автора ідеї проголосити 2027 рік роком Р. Шухевича, командира УПА, який віддавав накази про виселення та вбивства поляків", – зазначив Радослав Сікорський.

Депутати Львівської обласної ради проголосували за відповідне вшанування 20 жовтня. Проте вже пізно ввечері того ж дня публікація з текстом рішення зникла з офіційного сайту органу самоврядування.

Сам Святослав Шеремета відкинув звинувачення польської сторони та назвав реакцію Варшави незрозумілою.

"Це наша історія, наші герої, і ми повинні належним чином вшанувати їхню пам'ять", – прокоментував депутат Львівської обласної ради.

Дональд Туск попередив про наслідки для євроінтеграції

Як пише RMF24, до критики долучився прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед вильотом до Індії. Він закликав українську владу відповідально ставитися до збереження партнерських відносин між державами.

"Я звертаюся до всіх наших партнерів у Києві, до тих, хто розуміє, наскільки важливими є добрі відносини та союзницька співпраця між Польщею та Україною: це ваша відповідальність – не допустити, щоб такі речі траплялися. Подібні демонстрації шкодять виключно Україні та допомагають тим, хто бажає їй зла", – заявив глава польського уряду.

Польський прем'єр висловив переконання, що подібні кроки створюють підстави для блокування європейської інтеграції України тими політичними силами, які виступають проти її розширення.

"Якщо, наприклад, противники вступу України до Європейського Союзу шукатимуть привід, то саме в цей момент такий привід був сконструйований депутатами Львівської обласної ради. Сказати, що я абсолютно не розумію цю самогубну тактику, – це все одно, що нічого не сказати. Це не проблема для нас. Це проблема для України", – резюмував Дональд Туск.

Реакція польської дипломатії та обіцянки Києва

Як повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Босацький в ефірі TVN24, Варшава вже отримала неформальні сигнали з Києва. За його словами, представники українського керівництва запевнили польських партнерів у тому, що рішення обласної ради не набуде чинності.

Водночас Генеральне консульство Республіки Польща у Львові оприлюднило заяву про невідповідність такого кроку європейським цінностям, а міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив на шкоді для міждержавних відносин.

Що кажуть у МЗС України?

У МЗС України розкритикували рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича. У відомстві зазначили, що ініціативу ухвалили без консультацій із дипломатами та центральними органами влади, хоча вона стосується чутливих історичних питань у відносинах із Польщею. У міністерстві вважають, що таке рішення може ускладнити українсько-польський діалог, особливо на тлі російської агресії та безпекових загроз. Водночас МЗС закликало польську сторону уникати різких кроків і підтвердило готовність до конструктивного врегулювання спірних питань. Політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції,

– наголосили у відомстві.

Раніше ми писали, що лідери двох країн доклали чимало зусиль для стабілізації співпраці після попередньої кризи у сфері національної пам'яті. Попри нещодавні заяви про покращення діалогу, історичні розбіжності знову опинилися в центрі уваги урядовців обох держав.