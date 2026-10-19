"Нерівний партнер": аналітик пояснив, чому Росія прагне саміту зі США та Китаєм

Росія намагається організувати тристоронній саміт зі США та Китаєм, щоб показати себе глобальним гравцем. Однак Вашингтон і Пекін відкинуть ці пропозиції, адже економіка Москви не зіставна з їхньою.

Як розповів в ефірі 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, для американців та китайців така зустріч означала б підтвердження хибного знаку рівняння між ними та росіянами. Насправді ж економіка всієї Росії дорівнює економіці лише трьох китайських провінцій.

Чому Китай не сприймає Росію як рівного партнера?

З точки зору Китаю, Росія залишається лише джерелом ресурсів, а не рівноправним партнером. Спроби Кремля заручитися підтримкою впираються у жорсткі вимоги, зокрема щодо проєкту газогону "Сила Сибіру 2", який досі не реалізовано через ультиматуми Пекіна. Китайська сторона вимагає будівництва повністю за російський кошт та продажу газу за субсидованими внутрішніми цінами.

Крім того, Москва змушена просити допомоги у створенні супутникової мережі інтернет-зв'язку "Россвет", яку розробляє "Бюро 1440". Російські апарати падають, не виходячи на орбіту, тому без зовнішніх технологій цей проєкт приречений на провал.

У разі поразки Росії Пекін може стати головним бенефіціаром повернення своїх історичних земель,

– каже Іван Ус.

Як ейфорія Москви створює проблеми Трампу

Аналізуючи дії Дональда Трампа, гість ефіру зауважив, що ейфорія в Москві та обіцянки російських чиновників зняти санкції створюють для республіканця серйозні проблеми, посилюючи звинувачення у корупційних зв'язках.

Третій імпічмент Трампа може виявитися успішним, адже цього разу самі республіканці можуть підтримати його відставку заради порятунку рейтингу партії,

– вважає аналітик.

Тим часом у Європі Росія намагається дестабілізувати ситуацію, стимулюючи масові протести. За словами головного консультанта НІСД, європейським спецслужбам варто розслідувати фінансовий слід Кремля у цих акціях, щоб у разі підтвердження гібридної агресії посилити санкційний тиск.

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільник української дипломатії Андрій Сибіга розкритикував ідею проведення такого саміту. За його словами, запрошення очільника Кремля за один стіл із лідерами США та Китаю лише підживить його самозвеличення.