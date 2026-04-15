Путін розв'язав руки для нових вторгнень: що означає новий закон

Російська Держдума прийняла в першому читанні законопроєкт, за яким Кремль зможе відправляти війська до інших країн, щоб "захищати права громадян РФ". Але тут важливо пам'ятати про один нюанс.

Політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук зауважив в ефірі 24 Каналу, що Путін нападав на інші країни без жодних на те законопроєктів. Він – диктатор в авторитарній країні, який може робити там все що завгодно.

Чому в Росії ухвалюють цей законопроєкт?

За словами Ткачука, ось такі законопроєкти – це елементи гібридної війни та інформаційно-психологічного тиску на країни Європи. Диктатор Путін демонструє, що колись таки може розпочати бойові дії.

Сьогодні європейці чи натівці не хочуть це визнавати, але проти них вже ведеться війна. Гібридна, але ведеться. Цей елемент нового закону – це ніщо більше, як спроба ще більше підняти ставки та залякати країни Балтії та скандинавські країни,

– зауважив Ткачук.

Україні ж тут потрібно посилювати співпрацю з європейськими країнами, чим наша держава і займається. Є багато охочих навчитися, як потрібно протистояти російській агресії.

Держдума РФ розглядає законопроєкт, за яким Росія зможе відправляти війська в інші країни. Все це під приводом "захисту прав громадян Росії".

