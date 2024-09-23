Чому росіяни кидають багато техніки на Вугледар і Курахове: огляд фронту від Світана

Росіяни намагаються взяти Вугледар в оточення, а також усе ближче підходять під Курахове. Водночас вони використовують велику кількість техніки.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу пояснив, чому противник активно застосовує техніку в районі Вугледара і Курахового.

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Як росіяни сунуть на Вугледар і Курахове

Світан зазначив, що на Східному напрямку росіяни переважно намагаються наступати технікою в районі Вугледара і Курахового, оскільки мають там таку можливість.

Там з Донецька на Волноваху 2 рокадні дороги – і залізнична, і шосейна, які дають можливість перекидання техніки, підвезення її практично до лінії фронту,

– заявив полковник запасу.

За його словами, російські окупанти ще давно скупчили велику кількість техніки в районі Нікольського, тож зараз кинули її на Вугледар.

Він зауважив, що під Покровськом росіянам складніше це робити. Тому там переважно працюють штурмові групи противника.

Що відбувається у Вугледарі: дивіться на карті

Новий прорив ділянки кордону з Росією

Українські захисники з 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади прорвали ще одну ділянку кордону з Росією. Полковник запасу зауважив, що прориви можуть бути в кількох місцях – принаймні з району Веселого в бік Глушкового.

Не виключена також робота наших військ з району Глухова в бік Рильська.

Він наголосив, що на Курському напрямку є можливість знищувати російські війська, які не встигають там закріпитися, адже їх кидають практично на забій, намагаючись зупинити наш рух. А наші Сили оборони цим й користуються.

Російська армія переважно на східному і південному фронтах, а на північному її просто немає,

– сказав Світан.

Ті російські частини, які нині розрізнені, можна давити. І саме це, додав військовий експерт, зараз роблять наші захисники.