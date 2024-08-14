Наскільки важлива для росіян газова станція в Суджі: економіст пояснив її роль

Російська станція в Суджі є місцем, де здійснюється передача газу за контрактами в Європу. На сьогодні, це єдина станція конекту газотранспортної системи Росії.

Про це 24 Каналу розповів економість, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що словаки запропонували підписати угоду з Росією, однак для прокачки газу, закупленому в інших країнах. Саме він мав би йти українською газотранспортною системою.

Дивіться також ЗСУ зняли триколор у Внєзапному та взяли під контроль ще низку селищ Курській області

Наскільки важлива для росіян газова станція в Суджі

За словами економіста, в результаті обстрілів Росії по газовимірювальній станції в Суджі, було потрапляння в адміністративний будинок, саме ж обладнання начебто не постраждало. Це підтверджується тим, що загальний обсяг прокачування газу зменшився лише на 7%, що є контрактною особливістю. Тобто сама система продовжує працювати.

Вхід в українську газотранспортну систему відбувався в довоєнні часи з двох місць: через Луганську область, яка є непідконтрольна Україні, та Суджу. По суті, Суджа, на сьогодні, є єдиною точкою конекту газотранспортної системи Росії з транзитною трубою України,

– пояснив Пендзин.

Саме тому цей газопровід є єдиним, який зараз забезпечує транзитну діяльність країни-агресорки. Зараз залишається важливе питання, що буде з цим газопроводом до кінця 2024 року. Україна має контрактні зобов'язання з європейцями та російським "Газпромом", який точно не буде продовжуватись.

План Словаччини

За словами економіста, словаки запропонували створити газовий консорціум в Європі, який підпише угоду з російським "Газпромом", на прокачку не російського газу, а азербайджанського та туркменського. Передача цього газу має здійснюватись в Суджі.

Тобто українською газотранспортною системою до кінця 2024 року має йти газ не російський, а угорський та словацький, куплений в Туркменістані та Азербайджані. Ці дві країни будуть заміняти російський газ на своїх кордонах.

Є фізична прокачка, а є документальне оформлення. Формально в Україні років 6 є так званий віртуальний реверс, тобто ніби ми прокачуємо газ в Європу і звідти беремо. Насправді ж ми беремо газ з російської труби. Так хочуть зробити і словаки,

– зауважив Пендзин.