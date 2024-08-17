Чому росіяни не поспішають звільняти Курську область: оперативне зведення від Світана

Якщо оглянути мапу, то рух сил оборони є не лише на захід від Суджі, а й на південний схід. На цьому напрямку вони зайшли в ще один населений пункт – Борки.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розібрав події у Курській області.

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Курський напрямок

За його словами, напрямок на Борки – якраз в бік Вовчанська. Тобто відбувається рух якраз приблизно вздовж лінії кордону для відсікання від Росії деяких шматків Білгородської області. Це оптимальний варіант для руху.

Проте все буде залежати від наявних у нас сил та засобів для виконання цієї задачі. Та від прийняття рішення росіянами щодо зупинки тиску на східному фронті й перекидання резервів,

– пояснив Роман Світан.

Якщо вони зупинять наступ, виведуть резерви, перекинуть їх, почнуть прикривати напрямок на Москву, тоді так, ми можемо зупинитися. Проте поки їм набагато важливіше Покровськ, ніж Москва.

Атаки по Криму

Військовий експерт припустив, що в Криму були атаковані ЗРК. Адже перед тим, як знищити Керчинський міст – потрібно завоювати перевагу у повітрі.

Для цього потрібно знищити ЗРК, знищити локатори радіотехнічних військ Росії – закрити "очі" російському ППО,

– пояснив Роман Світан.

Він додав, що тільки так можна підійти до Керченського моста, адже там серйозна багатоешелонна оборона. Росіяни напхали туди ППО, починаючи від “Панцирів”, “Тори”, С-400, С-500, наземні служби. Й все це контролюється ще й авіацією.