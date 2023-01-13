Чому росіяни обстрілюють порт в Очакові: Кім розповів про дії ворога на Миколаївщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати деякі населені пункти на Миколаївщині. Річ у тім, що вони дістають до них з Кінбурнської коси.

На ній є три населені пункти, які перебувають під контролем окупантів. Майже всі обстріли, окрім ракетних, відбуваються звідти. Про це 24 Каналу сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До теми Вибухова хвиля дійшла до Миколаєва: кількість поранених після потужного обстрілу Очакова зросла

За словами Кіма, наразі страждає дві громади – Очаківська та Куцурубська, які розташовані на березі моря. З Кінбурнської коси окупанти дістають туди.

До всіх інших територій загарбники не дістають з РСЗВ та артилерії. В нас було два ракетні обстріли – 8 і 31 грудня – і все,

– наголосив голова Миколаївської ОВА.

Потужна атака на Миколаївщину / Обстріл порту в Очакові / Яка ситуація з розмінуванням: дивіться відео

Чому росіяни невпинно б'ють по Очакову

Від атак росіян неабияк страждає Очаківський порт. Річ у тім, пояснює Кім, що це критична портова інфраструктура. Крім того, це точка, з якої наші ЗСУ можуть завдавати ударів, зокрема, по Кінбурнській косі.

"Тому що до неї вони дістають, до морської інфраструктури в Очакові й Куцурубі", – сказав голова Миколаївської ОВА.

Російські безпілотники збивають

Днями на Півдні Сили ППО збили ворожий дрон "Орлан-10", який намагався проводити розвідку. Кім зазначив, що вони літають лише над окупованою територією.

"Цю ситуацію ЗСУ контролюють, і якщо є можливість на ураження – їх одразу збивають. Над звільненою Миколаївською областю безпілотники не літають", – підсумував Віталій Кім.