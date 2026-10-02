Тепер ця домовленість порушена. Про це пише Вадим Денисенко.

Чому росіяни змінили стратегію?

Причина зміни російської "мостової стратегії", схоже, криються в кількох моментах.

По-перше, росіяни мають, як мінімум, двомісячне вікно можливостей, поки Україна не має захисту від реактивних шахедів. Зараз, схоже, Кремлем ухвалено рішення перевірити, чи можуть ці шахеди пошкодити міст настільки, щоб він перестав функціонувати.

Міст – доволі сильна конструкція, і одним ударом його не знести, але цілеспрямовані удари в одну точку, в теорії, можуть мати ефект. Зараз росіяни розпочали цей "експеримент".

По-друге, Путін свідомий того, що Україна спробує атакувати Кримський міст. Але (і це дуже важливо) на нинішньому етапі протистояння Кримський міст втратив те сакральне символічне значення, яке він мав на початку війни.

У нас немає вибору

Путін вважає, що зараз ми звʼязані тиском Трампа щодо ударів по НПЗ, і що ми не посміємо асиметрично відповісти масштабуванням ударів по нафтозаводах та логістиці нафтопродуктів.

У нас немає вибору: нам треба піднімати ставки в переговорах із США і вимагати, щоб американці вплинули на Росію.

День атаки на міст у Києві був вибраний не випадково. Це спеціально зроблено 1 жовтня, на День захисника. І це така собі відповідь на дозвіл проводити парад 9 травня 2026 року.