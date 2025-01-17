У росіян проблеми з артилерією, – естонська розвідка

Ворог зберігає тактичну ініціативу, та в нього негаразди зі зброєю. Саме тому, на думку естонських розвідників, росіяни залучили зброю з КНДР.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на ERR.

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Що означає використання росіянами артсистем з Північної Кореї

Антс Ківісельг, який очолює естонську розвідку, вважає, що Москва не може досягти переваги на полі бою. А отже, не може тиснути на Київ дипломатично, відтак і не хоче завершувати війну.

Окупанти змогли посилити свій військовий потенціал. Але вони критично залежать від імпортної зброї – зокрема, артилерійських систем із КНДР. Українська оборона підриває наступальні можливості росіян.

Імовірно, Росія прагне скористатися останніми тижнями морозної зимової погоди, що дозволяє використовувати бронетехніку на замерзлій місцевості. Однак нинішня зима виявилася м'якшою, ніж очікувалося, тому російські війська змушені використовувати дороги для пересування своєї техніки. Це спрощує роботу ЗСУ при відбитті атак,

– сказав Ківісельг.

Іще він упевнений, що Росія не може повернути собі захоплені ЗСУ території на Курщині.