При цьому запити стали терміновими: люди хочуть покинути країну до вересня – жовтня, з’ясовують, куди можна переїхати і які документи для цього потрібні. Про це пише Дмитро Корнієнко.

Хто емігрує з Росії?

Основними причинами для еміграції громадяни називають тривожну ситуацію, страх перед новою мобілізацією, втому від життя в Росії, а також бажання знайти країну, де можна спокійно жити, працювати, навчатися та будувати плани на майбутнє.

Здебільшого звернення надходять від людей віком до 40 років. Частка чоловіків, які прагнуть виїхати, збільшилася.

Це корелюється із ситуацією на найпопулярнішому під час часткової мобілізації у 2022 році напрямку на виїзд – кордоні з Грузією.

Куди виїжджають росіяни?

Рекордний пасажиропотік фіксує Федеральна митна служба Росії на переході Верхня Ларса з Грузією. Так, 15 і 16 серпня через пункт пропуску в бік Грузії щодня виїжджали понад 19 тисяч осіб, а 18 серпня – понад 20 тисяч.

"Поточні показники значно перевищують дані аналогічних періодів минулих років", – зазначили у митній службі.

Варто зазначити, що московські ЗМІ пишуть, що саме у бік Грузії, але в оригінальній заяві митниці зазначено загальний потік, бо в останні місяці припинили давати статистику роздільно на виїзд та в'їзд.

Такий пасажиропотік подібний до панічного стану восени 2022 року, коли була оголошена часткова мобілізація. Тоді кордон щоденно проходили близько 12,5 тисячі осіб, з яких 10,5 тисячі – на виїзд.

Хоча 20 тисяч удвічі більше за 10 тисяч у 2022 році, але тоді була осінь, зараз ще є фактор відпусток. Тому будемо вважати пасажиропотік "подібним". А якщо і більше – то ще краще.

У тій же сусідній з Грузією Вірменії місцеві рієлтори повідомляють про рекордну кількість запитів від московитів на оренду житла, яка за обсягом теж зіставна з показниками під час мобілізації 2022 року.

Тож тенденція гарна.