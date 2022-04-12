Чому Росії ніхто не вірить

Росія істерично закрила всі вільні медіа. Вигнала з країни майже всіх іноземних кореспондентів. Скандально вбила будь-які онлайн-майданчики, замінивши їх на власні інфантильні сурогати.

Цензура тотальна

Росія ухвалює рішення про негайне позасудове закриття будь-якого ЗМІ (включно з іноземними агентствами) за поданням прокуратури.

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"Роскомнадзор" надсилає листи з погрозами міжнародним сервісам зі штаб-квартирами в інших країнах ("Категорично забороняємо ображати Росію, інакше організуємо ядерну зиму!").

Росія панічно боїться вести публічні дискусії. У студіях своїх пропагандистських ток-шоу збирає клієнтів строго за "психіатричними паспортами відповідності".

Крокодилячі сльози

І ось на тлі всього цього Росія жалібно так скімлить: "А чому ви нам не вірите? Чому світ нам не вірить? Ми ж чесні, відкриті, несемо правду й лише правду? Це ж Україна, яка акредитувала на війну понад 6 тисяч іноземних кореспондентів і дає змогу світові практично наживо бачити бучанський, краматорський, маріупольський жах росіян, створює фейки"…

Фантастично безглузде політико-інформаційне самогубство росіян на очах в усього світу.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: