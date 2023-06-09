Чому світ не відправляє в Україну рятувальників і чи є тут зрада

Українська "кукуха" не завжди тримається добре під час війни. І мовиться не про акулу і Арестовича, який не радіє і хоче, щоб інші не раділи. З Арестовичем все ясно. З акулою також. І з реакцією українців і станом нашої психіки також.

Землетрус в Туреччині ≠ підрив Каховської ГЕС

Є інша тема, яку активно розганяють і на яку активно ведуться українці. Про те, що нас знов зливають, звісно.

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Дуже популярною стала теза про те, що жодна країна не надіслала рятувальників після підриву Каховської ГЕС. А от українці їздили. І в Туреччину приїхали всі. А в Херсонську область ніхто. Ну і висновок, який потім будуть активно використовувати євроскептики, і той самий Арестович – нас всіх зрадили. Захід нас зливає тощо. До речі, це одна з найпопулярніших тез російської пропаганди.

Так от, чи дійсно ніхто не надіслав своїх рятувальників? Так. Але чому? Бо це лінія фронту! Це що, так важко усвідомити? Трагедія сталася на лінії фронту. Дійсно хтось хоче, щоб туди їхали волонтери і рятувальники з інших країн? Ви реально дивуєтесь, чому люди з інших країн не їдуть під російські кулі?

Порівнювати ситуацію у Херсоні з землетрусом у Туреччині просто фізично неможливо. Там сталося стихійне лихо і люди відгукнулися. В Україні стався воєнний злочин Владіміра Путіна. Снаряди Путіна літають над затопленими звірятками й будинками. Якщо ви не бачите різниці, то мені вас шкода.

Це прояв і психологічної втоми від війни, і дикої інфантильності. Розмови про те, що нам не допомагають йдуть на фоні рекордної бюджетної підтримки. Рекордної підтримки зброєю. І навіть на фоні заяв Японії і інших країн про надання фінансової допомоги для боротьби із наслідком вчиненого Путіним злочину.

Винен не Захід

Однак все одно люди бідкаються. Люди відключають мозок і звинувачують Захід замість того, щоб дивитись у бік того, хто дійсно винен. І так, на Заході є різні голоси. І навіть ті голоси, які поширюють теорії змови. Так, ці голоси лунають голосно і кричать першими. Для теорії змови не потрібно багато часу, а для аналізу і ґрунтовних висновків він потрібен.

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Якщо один популярний прихильник теорії змов поширює для своїх слухачів теорію змови про те, що тут Україна підірвала дамбу, то це не говорить про те, що Захід нас зливає. Це говорить лише про те, що цей персонаж говорить саме те, що хоче почути його аудиторія. Так само як Арестович говорить про акулу і росіянина те, що хоче почути його аудиторія. От і все.

Такі аудиторії є скрізь. Ніхто не буде робити висновки про українців з огляду на чергове відео Шарія, правда ж?

Тому ні, Захід нас не зливає. Захід чудово усвідомлює, хто здійснив черговий воєнний злочин і що про це заявили всі офіційні особи. Нам будуть допомагати грошима для подолання наслідків і потім при відбудові.

І ні, ніхто притомний не буде надсилати рятувальників на лінію фронту, де йде війна. Іноді треба вгамовувати емоції і мислити раціонально. Бо психіка страждає від війни. Навіть, якщо ви цього не усвідомлюєте.