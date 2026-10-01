Проти війни, але хвалить Путіна: чому Токаєв зробив таку дивну заяву щодо України

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наголосив, що важливо зупинити бойові дії в Україні та перейти до мирних переговорів. При цьому він публічно розхвалив російського диктатора Путіна, назвавши його "найбільш прийнятною політичною постаттю для Європи, Центральної Азії і для всього світу".

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог та аналітик міжнародної політики Петро Олещук. При цьому Токаєв підкреслив, що з повагою ставиться до українського народу та його мови, культури й історії.

Чому Токаєв зробив таку заяву?

Як наголосив Олещук, Токаєв фактично озвучив дві взаємовиключні тези. Йшлося як про повагу до України, так і озвучувалась велика шана до Путіна, який хоче знищити нашу державу.

Найімовірніше, це просто нічого не значущі дипломатичні звороти і вислови в прагненні казахського лідера зберегти певну рівновіддаленість від сторін, аби використовувати це заради своїх власних інтересів,

– сказав Олещук.

Позиція Казахстану тут значною мірою відображає бачення Пекіна. Для Китаю Путін є найзручнішим керівником Росії, оскільки власною політикою повністю відрізає Москву від Заходу та потрапляє у повну залежність від КНР.

"Путін є прямою протилежністю видатного політика, і якраз цим він Китаю і подобається. Якби Путін реально був видатним діячем, він намагався б балансувати, що Пекіну не вигідно",

– наголосив політолог.

Політолог пояснив, чому Токаєв зробив дивну заяву щодо України: дивіться відео 24 Каналу

Фактично Казахстан змушений постійно крутитися між кількох центрів впливу. З одного боку, протяжний кордон із Росією та зазіхання від кремлівських пропагандистів, а з іншого – Китай з його впливом. Поруч також є Сполучені Штати з конкретним економічним інтересом щодо нафти.

Казахстан намагається втримати свій суверенітет, залишаючись великою територіально, але слабо заселеною державою з великою кількістю ресурсів, але дуже специфічними проблемами. Тому вони кажуть, що хочуть з усіма дружити, не чіпайте нас. І це логічно,

– додав Олещук.