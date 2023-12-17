Україна будує три лінії фортифікацій: Устінова пояснила, які можуть бути загрози

Україна очікує на подальшу фінансову підтримку від США. Олександра Устінова розповіла про запасний план на випадок, якщо Конгрес не схвалить надання допомоги найближчим часом.

Очільниця тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу постачання зброї Олександра Устінова розповіла про ситуацію з допомогою Україні від партнерів. Зробила вона це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Який існує запасний варіант

Як пояснила нардепка, на цей час запасним варіантом є допомога від інших країн G7. Вона зауважила, що ці держави-члени "Великої сімки" вже фактично 2 місяці допомагають Україні перекривати дірку у бюджеті.

За її словами, США щомісяця вливали 1,1 мільярда доларів, однак з вересня ця допомога припинила надходити. Тому на цей час інші країни "Сімки" допомагають нашій державі прямим бюджетним фінансуванням.

Чого найбільше потребує Україна

Очільниця ТСК заявила, що Україні зараз дуже потрібна зброя.

Я сподіваюся, що допомога буде проголосована. І в першу чергу це стосується надходження зброї в Україну. Тому що ми розуміємо, що ключове, що нам зараз потрібно, – це зброя,

– наголосила нардепка.

За її словами, з тих 60 мільярдів доларів допомоги, які мають схвалити американські сенатори, понад 20 мільярдів передбачені на зброю. На пряме бюджетне фінансування у цьому пакеті передбачені 11,8 мільярда.

Устінова додала, що 800 мільйонів доларів, які США збираються нам виділити, насправді є залишками з попереднього бюджету. Раніше його схвалив Конгрес.

До чого готується Україна

Нардепка заявила, що Україна готується на випадок, якщо зброї не буде. Також триває підготовка до ймовірності того, що повномасштабна російсько-українська війна може перейти до нової фази.

Якщо не буде зброї, ми вже готуємося. Ми готуємо фортифікаційні укріплення зараз в три лінії. Розуміючи, що якщо нам доведеться зараз, особливо взимку, переходити до захисної війни, а не йти в напад, як було до цього,

– пояснила вона.

Устінова зазначила, що у світі закінчуються снаряди, і наша влада це чудово розуміє.

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