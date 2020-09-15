Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що одна з причин підвищення мінімальної зарплати – фактичний прожитковий мінімум був вищим за мінімалку, встановлену законом. Інша причина – співвідношення між мінімальною та середньою заробітною платою, яке в Україні "просідало".

Причини підвищення мінімальної зарплати

В Україні зросла мінімальна заробітна плата, підвищення планують і у 2021 році. Причини цього прокоментував Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю "Економічній правді".

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Чому підвищується мінімалка? Тому що фактичний прожитковий мінімум був вищим за ту мінімальну зарплату, яка була встановлена законом,

– пояснив Марченко.

Фактичний рівень прожиткового мінімуму становить 5 054 гривень, а мінімалка була 4 723 гривень.

Інша причина, за словами міністра, співвідношення між мінімальною та середньою заробітною платою. "В Україні, мені здається, було приблизно 40%, в сусідніх країнах вище", – зазначив Марченко. Та додав, що зарплати в україні та інших країнах не порівнювали, однак очевидним було те, що "співвідношення у нас просідало".

Як Марченко ставиться до рішення підвищити мінімалку

Міністр також прокоментував ситуацію, коли при великому дефіциті бюджету держава вирішує підвищити мінімалку.

"Я протистою до того моменту, поки не прийняте рішення. Як тільки рішення прийняте, я максимально сприяю, щоб це рішення було швидко й ефективно реалізоване", – пояснив очільник міністерства.

Він додав, що може виступати проти певних видатків, але до того моменту, поки рішення не прийняте, поки його на Кабміні не переконали колеги, прем’єр, що це рішення треба підтримати.

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