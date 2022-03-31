Чому Україні потрібні полонені окупанти: пояснює міністр юстиції

Серед українців часто лунають думки, що не потрібно брати полонених окупантів. Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому нам навпаки потрібно їх якнайбільше.

За його словами, попри усю відразу до військовополонених окупантів, їм потрібно забезпечувати нормальні умови утримання. Це дасть для України кілька важливих переваг.

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Чим важливі військовополонені

Насамперед військовополонені – це важливий ресурс. Під час війни чи після її завершення Україна зможе обміняти їх на своїх військових, які також перебувають у полоні.

Належне ставлення до полонених та нормальні умови проживання можуть переконати російських військових здаватися в полон.

Це меседж для російських військових. Здаватися в полон не страшно. Нічого мегакритичного після цього не трапиться. Будь ласка, складайте зброю, припиняйте воювати, приходьте сюди, ми вас візьмемо в полон, – говорить Денис Малюська.

Російська пропаганда спеціально поширює фейки, що в Україні нібито погано поводяться з полоненими. Так загарбники хочуть підірвати довіру від міжнародної спільноти. Але це абсолютна неправда: їх ніхто не катує, у них цілком адекватні умови утримання, передбачені міжнародними стандартами та Женевськими конвенціями, до них допускають представників Червоного Хреста.

Полонені – важливі свідки воєнних злочинів Росії

Усім відомо, що Росія регулярно порушує правила війни: тут і заборонена зброя, і розстріл цивільних, і ще чимало різних воєнних злочинів. Тому, щоб притягти до кримінальної відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії, потрібні військовополонені.

Чим зашквареніший, чим мерзенніший полонений та його вчинки, тим нам краще. Бо вони будуть ціннішими свідками. Вони розкажуть, хто їм давав накази, коли, як вони їх виконували, – додав пан Малюська.

Він додатково наголосив, що росіяни – варвари, українці – ні. Тому нам важливо нормально ставитися до полонених, щоб не бути схожими на них.

Коментар Дениса Малюськи щодо військовополонених: дивіться відео

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