Товари подвійного призначення: які є 2 проблеми під час ввезення дронів до України

Державна служба експортного контролю позначає цивільні дрони як товари подвійного призначення. Відтак, щоб привозити безпілотники та комплектування потрібно безліч документів.

Про це для 24 Каналу розповіла народна депутатка Галина Васильченко. Вона зазначила, що мовиться про Mavic, Autel, які є найбільш потрібними.

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"Їх найбільше використовують ЗСУ. Зокрема, в частині аеророзвідки. Це справді очі й вуха наших військових. Дуже важливо, щоб якомога більше дронів виготовляли в Україні та заїжджали сюди", – сказала депутатка.

Проблема ввезення безпілотників

За словами Васильченко, в ЄС та США цивільні дрони є як іграшки. Безпілотники використовують для створення фото та відео.

"Мій племінник мав такий дрон і на початку війни передав військовим. Це ж точно не був товар подвійного призначення. Це була іграшка", – зазначила депутатка.

Васильченко сказала, що було дуже багато звернень від волонтерів, представників різних громадських організацій, благодійних фондів. Вони хочуть, щоб служба експортного контролю визнала – невійськові дрони не підпадають під подвійне призначення і будь-хто може їх безперешкодно привозити.

Зараз благодійні фонди можуть завозити дрони, але для цього потрібні гарантійні листи від військових частин. Наприклад, якийсь фонд завіз 100 дронів і хоче роздати у 50 частин. Уявляєте, скільки це треба зібрати документів, – зазначила Васильченко.

Вона запевнила, що цивільні дрони справді рятують життя наших військових, тому вона разом з іншими народними депутатами скерувала відповідні звернення до Держекспортконтролю, щоб дали пояснення і привели наше законодавство у відповідність до європейського.

Ще одне нерозв'язане питання

Васильченко сказала, що також потрібно самим розвивати виробництво дронів. Для цього потрібно завозити комплектування. За словами нардепки, через це активно дискутують та розробляють кілька законопроєктів разом з експертами, волонтерами, представниками благодійних фондів, Кабінетом Міністрів.

"Тобто щоб без ПДВ та мита дозволили завозити цивільні дрони, а також комплектування. Дуже багато товарів можуть трактувати як комплектування, але тут дуже важливо знайти баланс, щоб були саме ті товари, які потрібні, й не було зловживань. Над цим працюємо", – розповіла Васильченко.

Вона зазначила, що залучили багато експертів, урядовців, народних депутатів, щоб скоро все врегулювати. На думку Васильченко, Держекспортконтроль може дати відповідь впродовж одного дня, але потрібне відповідне бажання.

"Через резонанс, який піднявся цього тижня, вірю в позитивне розв'язання цієї проблеми найближчими днями", – додала нардепка.