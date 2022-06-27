Чому вручають повістки чоловікам із "білим квитком" і чи можуть їх мобілізувати

27 червня 2022 , 09:43

Джерело:

НВ

У разі проблем зі здоров'ям чоловікам призовного віку можуть надати відстрочку. У такому разі військовозобов'язані отримують "білий квиток".

Повістку можуть вручити навіть непридатним до служби

Під час воєнного стану існує лише 2 види такого квитка – придатний або непридатний. Про це розповів адвокат Олексій Носов.

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У "білому квитку" можуть зазначити також часткову придатність або тимчасову непридатність особи до служби.

Якщо в документі людини написано, що вона обмежено придатна, ми маємо повне право її закликати,
– заявив майор Сергій Журавель.

Повістку у військкомат можуть вручити навіть тим чоловікам, які непридатні для служби. Ігнорувати її не можна, адже за це передбачена відповідальність. Тому людина, яка отримала повістку, має прийти у військкомат й надати документи, що підтверджують її право на відстрочку або звільнення від служби.

Повістка – не завжди мобілізація

Юрист уточнив, що вручення повістки не означає, що людину одразу мобілізують. Адже загалом цей документ буває 4 видів:

  • для уточнення певних даних: сімейне становище військовозобов'язаного, місце роботи, наявність дітей та їхня кількість;
  • на проходження військово-лікарської комісії. Саме після неї й вирішуватимуть, чи придатна людина до служби;
  • на термінову військову службу (зараз і їх не видають через загальну мобілізацію);
  • мобілізаційне розпорядження. Цей документ видають військовозобов'язаним, яких медкомісія визнала придатними. Зауважимо, що у такому разі слід з'явитися у призовний пункт протягом 24 годин після вручення повістки.

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Автор: Софія Мінджоса