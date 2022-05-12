Чому вступ Фінляндії та Швеції до НАТО є катастрофічним провалом Росії

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО – це невелика катастрофа. Блок НАТО і раніше Росії не загрожував, і з Фінляндією та Швецією всередині загрожувати не буде особливо. Але, якщо вважати, що в інтересах Росії був невступ, це черговий – і катастрофічний провал.

Чому Фінляндія та Швеція вступають до НАТО

Фінляндії, що пробула нейтральною 70 років, і Швеція, яка пробулапонад 200 років, вступають до НАТО з трьох причин.

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По-перше, нічим не спровокований напад на Україну показав, що обіцянкам, договорам, заявам Росії безглуздо довіряти.

По-друге, НАТО захистить ці країни краще, ніж їхні власні – досить великі та сучасні, за європейськими мірками – армії.

По-третє, Росія не має можливості зупинити цей вступ.

НАТО вигідне додавання двох країн, тому що це і військові сили, і розвідка, і надійні партнери зі стійкими політичними режимами. НАТО у відповідь пропонує "п'яту статтю" – напад на країну-члена НАТО є нападом на все.

Це взаємовигідний обмін. Світ розвивається коштом взаємовигідних обмінів (неекономісту важко це прийняти, але торгівля важливіша за виробництво), а не загрозами.

Цікаво, що вигідного пропонувала Швеції та Фінляндії Росія?

Та нічого не пропонувала. "Гарантії безпеки"? Нічим не підкріплені пусті слова. Та й пустих слів не вимовляла.

Було багато загроз – і від Путіна, і від ідіота Медведєва, і дипломатичними каналами. Але в погрозах немає нічого "взаємовигідного". Загрозами можна чогось досягти від слабкого – і те, загрозами завжди можна досягти менше, ніж взаємною вигодою.

Путін і Ко вирішили, зі своїм досвідом підворіття, що нічого взаємовигідного не буває – дурість, але вивчили ж, і скільки їх життя не вчить, все загрожують і загрожують. З тими самими катастрофічними результатами.

НАТО пропонує вступаючим країнам об'єднання оборонних систем, участь у прийнятті рішень тощо. Росія пропонувала щось таке Фінляндії та Швеції?

Розмістити їх військові бази на своїй території, включити до якогось реального механізму нагляду за російською армією, дати доступ на військові заводи та секретні дані розвідки? Це була б поступка, пропозиція вигоди, реальна, а не порожня співпраця. І, заразом, гарантія безпеки.

Якби Фінляндія отримала такий самий доступ до російських даних, який вона має з партнерами по НАТО, можливо, вона б не так боялася неспровокованого нападу?

Чергове фіаско Росії

Я знаю, у російському МЗС вважають, що вони займаються "не зовнішньою політикою, а дипломатією". Путін обирає політику, вони її здійснюють-оформляють.

Якщо у Путіна та його оточення є таке уявлення, що нічого, крім загроз, ні на кого не діє, ми, розумні, ретранслюватимемо загрози. Це якби нам сказали пропонувати взаємовигідні рішення, ми б тоді... Але навіть нічого не пропонувати?

Візьміть будь-який текст людей із російського зовнішньополітичного істеблішменту з ключовим словом "НАТО" і знайдете там тонни, кілометри порожньої балаканини, але не пропозиції – що Росія має віддати, поступитися, подарувати, заплатити сусідам, щоб вони відчували себе в безпеці. Як зробити так, щоб їм було вигідно бути в альянсі із Росією?

До зміни зовнішньої політики ще далеко – боюся, ще не один ганебний провал. Навряд чи в історії Росії був період гірший у зовнішній політиці – двадцять років зіпсованих відносин, незаключених спілок, неотриманих вигод... І цього поки не видно.

Але міняти спосіб думати – хоча б самому, перед аркушем паперу – можна вже зараз. Що треба робити, чим ділитися, що з тобою хотіли взаємодіяти, щоби тебе поважали і тобі допомагали?

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