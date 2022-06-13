Чому за байдужість до війни в Україні світ може заплатити ще дорожче, ніж ми
Джерело:фейсбук Агії Загребельської
Чому значна частина Індо-Тихоокеанського регіону, Азії, Африки, Близького Сходу досі вірить в те, що війна Росії проти України може бути завершена сьогодні перемовинами?
Добровільна сліпота
Якщо спростити, думаю, з тих же причин, з яких багато хто, в тому числі в Україні, не вірив, що вторгнення буде.
Радимо Росія привселюдно "здулася" на білоруському фронтіБо якщо повірити, потрібно рити окопи, перебудовувати з ніг на голову економіку, змінюватися, відмовлятися на кілька років від комфортного життя й визнати минулі помилки.
Розплата за байдужість невідворотна
Кожній з країн, яка досі вірить у мир, не хочеться всього цього робити. А якщо визнати, що миру найближчим часом не досягнути, то потрібно.
Про важливе Скільки років Путін із засц*ного пітерського підворіття зібрався воювати з Україною
Комусь – щоб захиститися від Росії, комусь – від КНР, і всім – від безлічі криз, які охоплюють планету одночасно.
І чим довше вони не визнаватимуть неминуче, чим завзятіше танцюватимуть на наших граблях, тим болючішою виявиться реальність. Ми дорого заплатили за "не вірю". Їх ціна може бути ще вищою.
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