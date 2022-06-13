Чому за байдужість до війни в Україні світ може заплатити ще дорожче, ніж ми

Чому значна частина Індо-Тихоокеанського регіону, Азії, Африки, Близького Сходу досі вірить в те, що війна Росії проти України може бути завершена сьогодні перемовинами?

Добровільна сліпота

Якщо спростити, думаю, з тих же причин, з яких багато хто, в тому числі в Україні, не вірив, що вторгнення буде.

Радимо Росія привселюдно "здулася" на білоруському фронті

Розплата за байдужість невідворотна

Бо якщо повірити, потрібно рити окопи, перебудовувати з ніг на голову економіку, змінюватися, відмовлятися на кілька років від комфортного життя й визнати минулі помилки.

Кожній з країн, яка досі вірить у мир, не хочеться всього цього робити. А якщо визнати, що миру найближчим часом не досягнути, то потрібно.

Про важливе Скільки років Путін із засц*ного пітерського підворіття зібрався воювати з Україною

Комусь – щоб захиститися від Росії, комусь – від КНР, і всім – від безлічі криз, які охоплюють планету одночасно.

І чим довше вони не визнаватимуть неминуче, чим завзятіше танцюватимуть на наших граблях, тим болючішою виявиться реальність. Ми дорого заплатили за "не вірю". Їх ціна може бути ще вищою.

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