Різке збільшення допомоги Україні пов'язане з занепокоєнням щодо затягування війни, – WSJ

У деяких західних столицях занепокоєні, що час може бути на користь Росії. Саме тому Захід різко збільшив військову допомогу Україні.

Занепокоєння країн свідчить про те, що вікно можливостей для України не є нескінченним. Ба більше, воно потребує потужного західного озброєння вже найближчим часом.

До теми Інститут вивчення війни назвав ключові етапи російського вторгнення в Україну

Чому Україні якомога швидше потрібна зброя

Україні якомога швидше потрібне потужне західне озброєння, щоб посилити імпульс, якого країна досягла під час контрнаступу 2022 року.

Хоч видання пригадує, що буквально весною 2022 року, коли росіяни відступали від Києва, Захід сподівався, що чим довше триватимуть бойові дії, тим більша ймовірність перемоги України. Уряди Заходу вважали:

якщо Європа і США залишаться об'єднаними після важкої зими, то економічні проблеми й військові невдачі Росії, поглиблені санкціями, можуть змусити Москву шукати миру;

з наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну – тобто 24 лютого 2023 року – ця впевненість зникає.

Офіційні обличчя деяких столиць тепер побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати людей і техніку на війну, може взяти гору в тривалій війні на виснаження. Через це краще надати Україні більш сучасне озброєння, яке могло б допомогти їй змінити динаміку війни й підірвати боєздатність Росії,

– мовиться в повідомленні.

Які прогнози щодо дій Росії

Видання зауважує, що російська армія зазнала значних втрат та відчуває нестачу важливих військових можливостей, зокрема – високоточних ракет. Ба більше, нафтове ембарго та обмеження цін на експорт російської нафти тільки починають діяти. За даними видання:

прогнозують, що 2023 року російська економіка зазнає значної рецесії, і її потенціал, ймовірно, залишатиметься обмеженим протягом наступних років;

немає жодних ознак того, що санкції зупинять армію Росії чи спричинять такий економічний тиск на Кремль, що підірвуть внутрішню підтримку війни.

Зміна в західному мисленні щодо необхідності прискорення постачання в Україну публічно проявилася останніми днями в рішеннях США, Великобританії та Німеччини відправити в Україну бойові танки західної розробки,

– вважає видання.

Ці танки разом з іншою бронетехнікою та системами протиповітряної оборони мають допомогти Україні не лише відбити будь-який наступ Росії, а ще й забезпечити Київ засобами для просування вглиб тимчасово окупованих Кремлем територій.

Окрім того, офіційні особи зазначають, що:

люди в Європі та США далі підтримують військову та фінансову допомоги Україні;

Путін може сподіватися, що така підтримка не буде стійкою протягом років війни та змін адміністрацій у США та інших країнах;

є занепокоєння щодо реалістичності головної мети, яку сформулювали прихильники посилення військової підтримки – швидкого завершення конфлікту. Адже немає великої віри в те, що Путін коли-небудь розглядатиме перспективу завершення війни без підкорення України.