Чому на заправках водіям не дозволяють наливати паливо в пластикову тару

З початку війни в Україні виник дефіцит палива, черги на заправках наразі не зменшились, а тому водії намагаються "запастись" пальним та навіть просять наливати його у пластикові каністри, з собою.

У пластикову тару наливати заборонено

На багатьох АЗС відразу попереджують, що "не відпускають пальне у пластикові каністри". Зокрема мережа WOG з 3 червня оновила умови продажу пального, збільшивши ліміт, однак обмеживши можливість заправки виключно у бак авто.

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Водії не задоволені подібними обмеженнями, однак, експерти наголошують, що заборону ввели не спроста, наливати паливо у пластик – небезпечно.

Головна причина заборони в тому, що пластик має властивість накопичувати статичну електрику. Спеціалісти наводять у приклад наелектризований гребінець, який "стріляє" іскрою. Така ж іскра може утворитися при терті горючої рідини об стінки пластикової тари, що стає причиною займання.

Є спеціальні пластикові тари для бензину: одна вони теж під забороною

Водночас наразі у продажу є каністри, що виготовлені зі спеціального пластику, адаптовані під зберігання палива, про що свідчить відповідний підтверджуючий напис. Однак, якщо заборона діє на усю пластикову тару, навряд чи працівник АЗС повірить вам та звірятиме коди пластику.

Насправді ж ризики мінімальні

Водночас більшість фахівців все ж наголошують, що для того, аби каністра з пластику таки накопичила негативну статику, її потрібно посилено і навмисно терти об інший матеріал. Причому, не всякий матеріал підійде. Хоча, якщо в багажнику машини є ковролін, це може стати причиною.

Якщо ним ретельно, швидко і довго треба терти пластик, то він, можливо, накопичить той самий негативний заряд. Якщо ж тара надійно закріплена, цього не станеться.

Відмовлять вам налити пальне і у пляшку з харчового пластику, адже високий тиск парів бензину створює загрозу розриву тари.

Можливо, на якихось АЗС на околицях подібний хід і практикується, але навряд чи вам дозволять мережевих автозаправок, для яких репутація — не порожній звук.

Як зросла ціна на пальне

Майже все паливо, яке споживається сьогодні в Україні, іноземного походження, переважно європейського.

Ціни на нафтопродукти зараз рекордно високі в усьому світі. Вони разом із ціною нафти стабільно збільшувалися від початку 2021 року, а повномасштабне вторгнення Росії в Україну тільки прискорило цей процес.

Наприклад, на автозаправних станціях у Польщі впродовж останнього тижня спостерігається стрімке зростання вартості палива.

До початку війни в Україні середні ціни палива на польських заправках становили 5,97 злотих (41 гривень) за літр 95-го бензину та 5,99 злотих за літр дизельного пального.

Як повідомляє сайт e-petrol.pl, станом на 2 червня ціна літра бензину А-95, в середньому, становить 7,55 злотих (52 гривні), а дизельного палива – 7,13 злотих (50 гривень) за літр.

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