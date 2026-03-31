Зеленський не відвідав Ізраїль під час поїздки на Близький Схід: у чому насправді причина
- Беньямін Нетаньягу має особливі відносини з Володимиром Путіним, які не хоче псувати.
- Ізраїль утримується від підтримки України у військовій сфері та санкціях проти Росії, щоб уникнути конфлікту з Москвою.
Протягом кількох днів Володимир Зеленський здійснив візити у низку країн Близького Сходу. Однак президент України не відвідав Ізраїль. Ймовірно, у Києва не складаються відносини із Беньяміном Нетаньягу.
Політолог Володимир Фесенко озвучив 24 Каналу думку, що річ в особливих відносинах Нетаньягу з Володимиром Путіним. Прем'єр-міністр Ізраїлю не хоче їх зіпсувати.
"Його особливі відносини з Путіним, його дуже специфічна позиція. У нього немає негативного ставлення до України. Але він не хоче вибудовувати добрі конструктивні відносини з Україною, щоб не псувати особливих відносин з Путіним. До і під час нинішньої війни Нетаньягу вважає, що Росія є важливим елементом у системі стримування на Близькому Сході", – сказав він.
Яка позиція Нетаньягу щодо України?
Володимир Фесенко зазначив, що Нетаньягу не вважає важливим те, що Росія є стратегічним партнером іранського режиму. Однак Росія ніби тримає баланс інтересів між Ізраїлем та Іраном.
Логіка Нетаньягу така, що "нам не треба підтримувати Україну, щоб не вступати у конфлікт з Росією". Відповідно якщо не буде конфлікту з Москвою, то й не буде підтримки Росією Тегерану,
– припустив політолог.
Росія не підтримує Іран не тому, що не хоче псувати відносини з Ізраїлем. Хоча для Путіна також важливі відносини з Нетаньягу, для якого пріоритетною є позиція США. У Дональда Трампа теж особливе ставлення до Путіна.
Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чи справді Нетаньягу на боці Путіна. За словами українського лідера, прем'єр-міністр Ізраїлю "намагається знайти баланс між Росією та Україною, навіть коли очевидно, що Росія допомагає Ірану". Глава держави додав, що не контактував з Беньяміном Нетаньягу або ізраїльським президентом.
Київ має контакти з Нетаньягу, але, на жаль, позиція Ізраїлю щодо України дуже стримана. Вони не беруть участі у санкціях проти Росії, хоча формально не мають великих активних економічних відносин з Росією. Також Ізраїль не постачає зброю Україні. Є певні військово-технічні контракти, але прямих постачань немає.
Це саме через те, що Нетаньягу не хоче псувати відносини з Путіним. Це головне пояснення. Думаю, що Зеленський це розумів. Не було сигналів з боку Ізраїлю, що їм потрібна якась допомога. Їхня позиція, як і Трампа, що "ми самі все можемо",
– вважає Фесенко.
Ізраїль самостійно забезпечує свою систему ППО. Їм не потрібна підтримка у боротьбі з іранськими дронами. Тому не було приводу для візиту, підписання якихось спільних документів.
Зеленський працював з тими країнами, з якими була необхідність контактувати, які проявили інтерес до української допомоги, досвіду, залучення наших експертів щодо боротьби з іранськими дронами, де була можливість підписати необхідні безпекові угоди,
– додав експерт.
Чому Зеленський не відвідав Ізраїль?
Володимир Зеленський пояснив, чому не відвідав Ізраїль під час поїздки на Близький Схід. Український лідер підкреслив, що контакту з Ізраїлем не було ані телефоном, ані на експертному рівні.
Також президент України пояснив, як готувалася його поїздка на Близький Схід. За його словами, спочатку пройшла його розмова з лідерами країн регіону про певні угоди. Згодом туди вирушила експертна група. Коли фахівці узгодили усі деталі домовленостей, Зеленський поїхав у турне.
Загалом відомо, що Володимир Зеленський відвідав Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію. 29 березня він обговорив з королем Йорданії Абдаллою II можливе партнерство в безпековій сфері.