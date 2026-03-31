Зеленський не відвідав Ізраїль під час поїздки на Близький Схід: у чому насправді причина

Протягом кількох днів Володимир Зеленський здійснив візити у низку країн Близького Сходу. Однак президент України не відвідав Ізраїль. Ймовірно, у Києва не складаються відносини із Беньяміном Нетаньягу.

Політолог Володимир Фесенко озвучив 24 Каналу думку, що річ в особливих відносинах Нетаньягу з Володимиром Путіним. Прем'єр-міністр Ізраїлю не хоче їх зіпсувати.

"Його особливі відносини з Путіним, його дуже специфічна позиція. У нього немає негативного ставлення до України. Але він не хоче вибудовувати добрі конструктивні відносини з Україною, щоб не псувати особливих відносин з Путіним. До і під час нинішньої війни Нетаньягу вважає, що Росія є важливим елементом у системі стримування на Близькому Сході", – сказав він.

Яка позиція Нетаньягу щодо України?

Володимир Фесенко зазначив, що Нетаньягу не вважає важливим те, що Росія є стратегічним партнером іранського режиму. Однак Росія ніби тримає баланс інтересів між Ізраїлем та Іраном.

Логіка Нетаньягу така, що "нам не треба підтримувати Україну, щоб не вступати у конфлікт з Росією". Відповідно якщо не буде конфлікту з Москвою, то й не буде підтримки Росією Тегерану,

– припустив політолог.

Росія не підтримує Іран не тому, що не хоче псувати відносини з Ізраїлем. Хоча для Путіна також важливі відносини з Нетаньягу, для якого пріоритетною є позиція США. У Дональда Трампа теж особливе ставлення до Путіна.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чи справді Нетаньягу на боці Путіна. За словами українського лідера, прем'єр-міністр Ізраїлю "намагається знайти баланс між Росією та Україною, навіть коли очевидно, що Росія допомагає Ірану". Глава держави додав, що не контактував з Беньяміном Нетаньягу або ізраїльським президентом.

Київ має контакти з Нетаньягу, але, на жаль, позиція Ізраїлю щодо України дуже стримана. Вони не беруть участі у санкціях проти Росії, хоча формально не мають великих активних економічних відносин з Росією. Також Ізраїль не постачає зброю Україні. Є певні військово-технічні контракти, але прямих постачань немає.

Це саме через те, що Нетаньягу не хоче псувати відносини з Путіним. Це головне пояснення. Думаю, що Зеленський це розумів. Не було сигналів з боку Ізраїлю, що їм потрібна якась допомога. Їхня позиція, як і Трампа, що "ми самі все можемо",

– вважає Фесенко.

Ізраїль самостійно забезпечує свою систему ППО. Їм не потрібна підтримка у боротьбі з іранськими дронами. Тому не було приводу для візиту, підписання якихось спільних документів.

Зеленський працював з тими країнами, з якими була необхідність контактувати, які проявили інтерес до української допомоги, досвіду, залучення наших експертів щодо боротьби з іранськими дронами, де була можливість підписати необхідні безпекові угоди,

– додав експерт.

Чому Зеленський не відвідав Ізраїль?