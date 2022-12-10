У росіян з'явився несподіваний "рятівник": чому знизилась кількість втрат окупантів

В останні дні відчутно знизилась кількість втрат російських військових на фронті. Якщо говорити про живу силу ворога, то кількість щоденних втрат з понад 500 щодня зменшилась до близько 300, а техніки щодня росіяни втрачають лише лічені одиниці.

Втім, причина доволі проста й банальна. Хоча для цивільних вона може видатися несподіваною. Її назвав головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі 24 каналу.

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Несподіваний "рятівник" росіян

Військовий експерт зауважив, що судячи з інформації, яка є у вільному доступі, про зниження інтенсивності ворожих атак наразі не мовиться. Тому причина точно не в цьому.

Можна просто поглянути у вікно й побачити, що, наприклад, у Києві ще сніг лежить. А на Півдні снігу не було, а зараз там тотальне бездоріжжя. Там неможливо пройти транспорту,

– пояснив Олег Катков.

Таким чином погода напряму впливає на інтенсивність бойових дій, які найбільше зараз сконцентровані на Сході України. Якщо говорити про Бахмут, то там нині вже тривають контактні бої.

"Там мінімальні дистанції вогню, коли бійці бачать вже очі ворога. Тобто, мова не про дистанційне ведення війни, а про контактні бої на відстані декількох десятків метрів", – розповів головний редактор Defense Express.

Величезні втрати Росії на війні – дивіться відео

Росія досі не рахується з втратами

Фахівець також висловив переконання, що для Росії будь-які втрати, яких вона зазнає на полі бою, не є показником критерію рішень. А прихована мобілізація та вербування зеків дозволяє ворогу проводити лінійні штурми українських позицій.

Коли позиції Збройних Сил України в темпі 24 на 7 просто завалюють масою піхоти. Усе це під шаленим артилерійським вогнем, яким росіяни часто накривають своїх,

– заявив Олег Катков.

За його словами, випадки "дружнього вогню" серед росіян є непоодинокими, адже дуже часто на штурм ідуть зеки, яких Росії банально не шкода. Відтак з втратами ніхто не рахується, і вони, найімовірніше, не змусять Кремль переглянути тактику піхотних навал.

Втрати Росії на війні