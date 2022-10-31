Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що на правобережжі та лівобережжі Херсонщини зараз майже 40 батальйоно-тактичних груп, це досить велика кількість.
Читайте також Як здійснити прогноз Буданова щодо звільнення Херсона: активіст припустив декілька сценаріїв
"Приблизно 23-25 батальйоно-тактичні групи саме на правому березі Херсонщини, але треба розуміти, що це велика кількість сил та засобів, яку потрібно розміщувати на відносно невеликій площі", – каже Коваленко.
Таке їх скупчення звісно є загрозою для контрнаступу ЗСУ та блокування наших сил, ми вже бачили на Харківщині результат такого насичення,
– каже Коваленко.
Але проблематика правого берега для росіян в тому, що це невелика частина територій, де вони мусять щільніше розміщувати свої сили.
Аналітика від Олександра Коваленка про Херсон: дивіться відео
"Правобережна частина Херсонщини перетворюється у велику Чорнобаївку, насправді. Українська високоточна артилерія дуже методично та послідовно знищує живу силу", – каже аналітик.
За його словами, ЗСУ зараз мають дуже сприятливі умови, аби знищити велику кількість живої сили окупантів.
Вуличні бої у Херсоні: коротко
- Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що вуличні бої в Херсоні справді можливі, адже росіяни навряд чи просто залишать таке важливе для них місто. Однак навіть з урахуванням вуличних боїв Херсон не повторить долю Маріуполя, оскільки такі бої не розносять місто "у нуль".
- На думку військового експерта Ігаля Левіна, навряд чи Україна піде на міські бої і штурм міста "в лоб". А ось максимальне блокування Херсона відбудеться без сумнівів.
- Військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань припустив, що окупанти влаштують лише імітацію вуличних боїв.