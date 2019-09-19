Чому Кличко вирішив розпустити Київську міську раду: пояснення експерта
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради з проханням розпустити Київську міську раду і призначити у столиці дострокові вибори. Про що говорять такі дії і чи є це намаганням запустити юридичні механізми на випередження – пояснив політичний аналітик Дмитро Купира у коментарі 24 каналу.
За словами експерта, те, що уряд зняв з Кличка повноваження очільника КМДА, вказує на те, що влада намагається взяти всю ситуацію під свій контроль. А чинний мер міста з цим миритися не бажає. Тому це можна розцінювати як відповідь Кабміну.
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Кличко, очевидно, не хоче втрачати свій вплив у місті Києві і тому всіляко намагається переграти ситуацію. Його дії – це фактично намагання перехопити ініціативу в контролі за ситуацією,
– пояснив експерт.
Проте, за його словами, наразі складно сказати, з яких мотивів передусім він це робить і які процесуальні кроки будуть надалі.
Наразі складно зрозуміти, на що саме розраховує Кличко, якщо Київ регулюється окремим законом. І навіть при тому, що є пропозиції зміни цього закону, зміни вносить все одно Верховна Рада. І вона все одно не дасть йому можливості такої виграшної позиції,
– додав Дмитро Купира.
Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко уже зазначив, що усні заяви Віталія Кличка про дострокові вибори в столиці не можуть бути предметом обговорення у Верховній Раді. Тому в парламенті чекають на його офіційне звернення.
Якщо він встигне до 1 жовтня подати. Можливо, включимо до порядку денного комітету. Можливо, не включимо. У нас є 90 днів на ухвалення цього рішення,
– наголосив зазначив Корнієнко.
Варто зазначити, що Київрада фактично припинила працювати з грудня минулого року. 12 вересня Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради. Кличко також сказав, що братиме участь у виборах мера Києва, незалежно від того, будуть вони достроковими чи черговими.
Коротко про ситуацію з КМДА
Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києва ставав і головою КМДА.
Проте, коли столицю очолив Леонід Черновецький (2006-2012), влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді, у 2010 році, вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.
До 2014 року президент-втікач Віктор Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Кличка у 2014 році новообраний президент Петро Порошенко призначив його ще й головою міської адміністрації.