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      Чому Коломойський вимагає мільярди від України: відповідь політичного оглядача

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      Чому Коломойський вимагає мільярди від України?
      Чому Коломойський вимагає мільярди від України? / Фото з відкритих джерел

      Ігор Коломойський – це перша людина, яка не зацікавлена в тому, щоб чинний президент виграв на виборах. Через це олігарх вирішив всіх обіграти та вимагає два мільярди доларів компенсації за націоналізацію "Приватбанку".

      Олігарх вважає, що президент зробив все для того, аби забрати його банк. Про це в ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач видання "Українська правда" Роман Кравець. 

      Читайте також: Битва за "ПриватБанк": чи заплатять українці Коломойському ще 2 мільярди доларів

      "В інтерв'ю "Економічній правді" він сказав, щоб йому не повертали банк, а віддати два мільярди доларів, які він туди вклав", – пояснив Кравець. 

      Йому насправді цей банк вже не потрібен, йому потрібно отримати вигоду. Коломойському не так потрібні гроші, а емоція, що він зумів отримати ці кошти та всіх обіграти,
      – заявив експерт. 

      Він додав, що у другому турі виборів Коломойський робить велику ставку на Володимира Зеленського. Це можна простежити на телеканалі "1+1", коли навіть в день тиші там показували "Квартал 95".

      У чому суть "справи "Приватбанку"?18 грудня 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, націоналізував цей банк.

      У червні 2018 року НБУ подав судовий позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань за наданим у 2016 році особовим поручительством по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками. Оскільки всі спроби НБУ врегулювати питання погашення Коломойським заборгованості за кредитами виявилися безуспішними, центробанк 18 грудня 2018 року подав у першу інстанцію суду Республіки й кантону Женеви позов проти Коломойського на загальну суму 6,64 мільярда гривень.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 10 квітня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Гроші Ігор Коломойський Володимир Зеленський Приватбанк Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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