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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Антикорупційний майдан
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Чому НАЗК знаходить порушення у всіх, окрім президента

      Антикорупційний майдан 89 Читать новость на русском

      Існує припущення, що один з новостворених антикорупційних органів перебуває під контролем Адміністрації президента. Таку думку висловила колишня працівниця Агентства із запобігання корупції у листопаді 2017. На її думку, у НАЗК готують замовні висновки, узгоджують результати перевірок декларацій, словом, активно використовують повноваження органу для захисту одних і переслідування інших.

      На президентських виборах чудово видно, що ці заяви не без підставні. 

      Читайте також: Вибори-2019: все, що потрібно знати про обов'язки президента України

      Наприклад, за два дні до виборів у НАЗК повідомили про порушення у фінансових звітах 17 кандидатів в президенти. Мова йде про надходження та використання коштів виборчих фондів, тобто грошей, які використовуються на президентську виборчу кампанію.

      Зрештою порушення знайшли у всіх лідерів президентської гонки. Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко неправильно заповнила звіт, Володимир Зеленський і Анатолій Гриценко отримали внески від осіб, які мають непогашений податковий борг тощо. НАЗК повиписували адміністративні протоколи усім порушникам, а по деяким навіть передали матеріали до поліції. Покарання отримали усі, окрім Петра Порошенка.

      Згідно з офіційними звітами ЦВК, чинний гарант самостійно профінансував президентську кампанію. Відтак Петро Порошенко, який останні 20 років був на державних посадах, та має  офіційну зарплату тисяча доларів на місяць, сам наповнив виборчий фонд на суму 415 мільйонів 600 тисяч гривень. За інформацією руху "Чесно", це є рекордом у гривневому еквіваленті в історії президентських виборів в Україні.

      Порошенко
      Петро Порошенко самостійно профінансував свою президентську кампанію

      Крім того, у НАЗК перевіряли декларації кандидатів в президенти. Наприкінці січня там відзвітували про те, що порушення знайшли в усіх перевірених деклараціях. В усіх, окрім декларації Президента України Петра Порошенка. 

      А все через те, що Петро Олексійович подав її якраз через два дні після того, як НАЗК вже закінчили перевірку. Взагалі з початку 2019 року НАЗК розгорнуло фантастичну активність. За даними офіційного сайту, з січня 2019 Агентство вже прийняло рішення про початок перевірок 700 декларацій. Для розуміння: за два місяці там розпочали майже стільки ж перевірок, скільки за попередні два роки.

      Таку активність у НАЗК пояснюють запуском системи автоматизованої перевірки. Тієї самої, запуск якої саботували два роки. Але щойно її запустили — скасували незаконне збагачення. Тобто раніше напружувались, щоб не дай боже нічого зайвого не знайти, а тепер навіть і напружуватись не треба, бо навіть якщо і знайдуть, то покарання ніякого не буде.

      Як відбулося скасування статті про незаконне збагачення? 26 лютого Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення. Аргументуючи це тим, що положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості. Відтак всі 50 справ, що розслідувало НАБУ, доведеться закрити. 

      Напружуватись треба було б, якби в державі була Антикорупційна стратегія, яку, до речі, зобов'язані розробляти НАЗК. Але нині в України ніякої стратегії немає. Попередня закінчилась у 2017, а нова не пройшла у парламенті. А все тому, що НАЗК не вигідно боротися з корупцією. 

      Зрештою перезавантаження НАЗК, як і забезпечення незалежності всіх антикорупційних органів, стане лакмусовий папірцем не лише для наступного президента, але й для нового парламенту, який ми обиратимемо вже восени. Тож, лише від нас залежить чи продовжиться стара корупційна політика, чи їй нарешті прийде кінець.

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      9 квітня
      2020
      Автор: Олександра Дрік
      Теги: Новини політики Антикорупційний майдан Новини України НАЗК Корупція Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Анатолій Гриценко Юлія Тимошенко - новини Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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