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      Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін

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      Ярослав Дубневич
      Ярослав Дубневич / Фото з відкритих джерел

      Генпрокурор вимагає зняти недоторканість з народного депутата Ярослава Дубневича за схеми, які він роками кришував на залізниці. В парламенті депутатів підбурюють – не робити цього.

      Пропоную депутатам гнати в шию "колєг", які вмовляють їх не голосувати за зняття недоторканності з Ярослава Дубневича.

      Детальніше про справу: Генпрокурор Рябошапка вніс до Ради подання на Дубневича

      Кілька фактів про це провадження:

      – розслідування схеми почалося в червні 2017, а перші сім підозр було вручено в січні 2019 року http://bit.ly/2MZ53R2;

      – 93 млн 277 тис. грн отримала контрольована Дубневичем компанія через узгоджене завищення ціни під час продажу стрілочної продукції для Укрзалізниці http://bit.ly/2N1ihgl;

      – підозра Дубневичу була готова ще минулого січня, але тоді генпрокурор Луценко відмовився її підписувати http://bit.ly/2WocQep.

      На той час Дубневич був членом фракції Блоку Петра Порошенка, яку Юрій Луценко до призначення генпрокурором очолював!

      Тицьніть ці факти депутатам Порошенка, які піднімуть виття про політичні переслідування опонентів. Дубневич – типовий знахабнілий від безкарності корупціонер.

      Наприклад, коли НАБУ наздогнало менеджмент Дубневичів за розкрадання газу на 1,4 мільярда, тверді господарники заледве не залишили без опалення два міста на Львівщині http://bit.ly/2BWHn9v. Таким шантажем брати Дубневичі хотіли втримати контроль над арештованими ТЕЦ.

      Генеральний прокурор просить дозволу депутатів на:
      1) притягнення Дубневича до відповідальності (вручення підозри);
      2) затримання;
      3) арешт.

      Кожне з цих прохань генпрокурора депутати будуть голосувати окремо. Зараз їх розводять не голосувати за дозвіл на арешт, бо, мовляв, Рада – не суд і не може оцінювати всю повноту доказів.

      Депутати, які "пхають цю дурь":

      а) взяли в Дубневича гроші;
      б) вважають свої колег ідіотами.

      Дозвіл ВРУ на арешт Дубневича жодним чином не запроторює його за грати! Голосування депутатів лише дозволяє НАБУ/САП клопотати перед судом про такий арешт.

      Не голосуючи за дозвіл на арешт – депутати забирають в суду навіть можливість розглянути це питання. На якій, пробачте, підставі?

      Більше того, стаття, яку інкримінують Дубневичу, не передбачає арешт без застави. Тож навіть якщо суд вирішить його арештувати, він спокійно відкупиться (дивіться його статки нижче).

      А от як депутати будуть пояснювати виборцями захист Дубневича від Антикорупційного суду? Тим більше, коли вони обіцяли депутатську недоторканість взагалі скасувати!

      Тим більше, в порівнянні зі статками Ярослава Дубневича (http://bit.ly/36mgKZV) навіть Дубінський з його квартирами виглядає лузером:

      Нерухомість Дубневича:
      111 земельних ділянок (360342.0 м²)
      9 будинків (2805.8 м²)
      17 квартир (1214.95 м²)
      32 об'єкти іншої нерухомості (1214.95 м²)

      Лише готівкою в Дубневича: 6 050 000 грн; 2 400 000 дол.; 750 000 євро.

      З таким кешем не те що окремих депутатів – цілі фракції скуповувати можна.

      Читайте також: "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми

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      Автор: Віталій Шабунін, Блог Соцмережі
      Теги: Публікації Новини України Корупція НАБУ Дубневич Ярослав Васильович Новини політики
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