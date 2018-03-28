23:12
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
2°C -2°C
  • четвер
    2°C -2°C
  • п'ятниця
    5°C -5°C
  • субота
    7°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, сьогодні
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Чому селища, які повернули під контроль України, Кабмін досі вважає окупованими

337 Читать новость на русском

Селище Травневе, що наприкінці листопада 2017-ого повернули під український контроль, нарешті починає нормально жити – зробили електрику, нову дорогу. Проте у Кабміні досі вважають, що Травневе – окупована територія. Відтак, через бюрократичні перепони місцеві, щоб отримати пенсію, повинні оформлюватись як переселенці.

До Травневого зробили нову дорогу, фактично в полях із селища Семигір'я. Вона хоч і не ідеальна, але по ній, хоч і повільно, але може їхати звичайний цивільний транспорт. Тож тепер у саме селища безперешкодно проїжджають машини з продуктами, лікарі тощо. Самі мешканці Травневого нарешті зв'язані з Україною.

Читайте також: Плотницький не сидить у російському СІЗО: Тимчук розповів, де перебуває колаборант

От тільки у Кабміні вважають, що Травневе та сусіднє Гладосове – непідконтрольна Україні територія.

Прем'єр-міністр Гройсман (ним затверджено документ – 24). Серед переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, – селище Травневе,
– зазначив місцевий депутат Олександр Мозолевський.

Дивним є те, що Травневе повернулось під український контроль наприкінці листопада 2017 року. А постанова Кабміну датована 8-им лютого.

"Травневе вийшло непідконтрольною територією. Нас просто віддали штучно туди і все", – сказав Мозолевський.

Тепер місцеві мають їхати в найближчі населенні пункти – Новолуганське чи Бахмут – та оформлюватись як переселенці. Хоча тут, в Травневому, стоїть українська армія.

Якщо я живу під українським прапором, чому я повинна їхати кудись? Чому я повинна переоформлюватись, якщо у мене стоїть Україна тут?
– дивується мешканка Травневого Наталя.

Також у Травневому наразі немає газу та немає магазину. Крім того, місцевим дуже бракує автобуса до найближчого Новолуганського. Поки у селищі працює "Червоний хрест", який взявся вирішити цю проблему. Проте люди найбільше хочуть навіть не автобус, а щоб відкрили дорогу до окупованого селище Гольмівське. Але з міркувань їхньої ж безпеки – це неможливо, адже війну ніхто не припиняв.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Новини політики АТО Війна на Донбасі Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 28 березня: пожежа на
сьогодні, 22:50 Головні новини 28 березня: пожежа на "Лівобрежній", Насіров хоче в президенти, Джамала народила
212
Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
сьогодні, 22:02 Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
Ольга Черненко 591
Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
сьогодні, 21:00 Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
840
Газова
сьогодні, 20:01 Газова "зрада": чому Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"?
Борис Немировський 14912
Лариса Барабаш-Темпл: Мій дідо у 1941-му разом зі Стецьком проголошував у Львові незалежність
сьогодні, 19:01 Лариса Барабаш-Темпл: Мій дідо у 1941-му разом зі Стецьком проголошував у Львові незалежність
Іван Вербицький 501
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук