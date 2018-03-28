Чому селища, які повернули під контроль України, Кабмін досі вважає окупованими

Селище Травневе, що наприкінці листопада 2017-ого повернули під український контроль, нарешті починає нормально жити – зробили електрику, нову дорогу. Проте у Кабміні досі вважають, що Травневе – окупована територія. Відтак, через бюрократичні перепони місцеві, щоб отримати пенсію, повинні оформлюватись як переселенці.

До Травневого зробили нову дорогу, фактично в полях із селища Семигір'я. Вона хоч і не ідеальна, але по ній, хоч і повільно, але може їхати звичайний цивільний транспорт. Тож тепер у саме селища безперешкодно проїжджають машини з продуктами, лікарі тощо. Самі мешканці Травневого нарешті зв'язані з Україною.

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От тільки у Кабміні вважають, що Травневе та сусіднє Гладосове – непідконтрольна Україні територія.

Прем'єр-міністр Гройсман (ним затверджено документ – 24). Серед переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, – селище Травневе,

– зазначив місцевий депутат Олександр Мозолевський.

Дивним є те, що Травневе повернулось під український контроль наприкінці листопада 2017 року. А постанова Кабміну датована 8-им лютого.

"Травневе вийшло непідконтрольною територією. Нас просто віддали штучно туди і все", – сказав Мозолевський.

Тепер місцеві мають їхати в найближчі населенні пункти – Новолуганське чи Бахмут – та оформлюватись як переселенці. Хоча тут, в Травневому, стоїть українська армія.

Якщо я живу під українським прапором, чому я повинна їхати кудись? Чому я повинна переоформлюватись, якщо у мене стоїть Україна тут?

– дивується мешканка Травневого Наталя.

Також у Травневому наразі немає газу та немає магазину. Крім того, місцевим дуже бракує автобуса до найближчого Новолуганського. Поки у селищі працює "Червоний хрест", який взявся вирішити цю проблему. Проте люди найбільше хочуть навіть не автобус, а щоб відкрили дорогу до окупованого селище Гольмівське. Але з міркувань їхньої ж безпеки – це неможливо, адже війну ніхто не припиняв.