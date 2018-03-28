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Почему селения, которые вернули под контроль Украины, Кабмин до сих пор считает оккупированными

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Поселок Травневое, который в конце ноября 2017-го вернули под украинский контроль, наконец начинает нормально жить – сделали электричество, новую дорогу. Однако в Кабмине до сих пор считают, что Травневое – оккупированная территория. Следовательно, через бюрократические препоны местные, чтобы получить пенсию, должны оформляться как переселенцы.

К Травневому сделали новую дорогу, фактически в полях из поселка Семигорье. Она хоть и не идеальна, но по ней, хоть и медленно, но может ехать обычный гражданский транспорт. И теперь в сам поселок беспрепятственно проезжают машины с продуктами, врачи и т.д. Сами жители Травневого наконец связаны с Украиной.

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Вот только в Кабмине считают, что Травневое и соседнее Гладосово – неподконтрольная Украине территория.

Премьер-министр Гройсман (им утвержден документ – 24). Среди перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, – поселок Травневое,
– отметил местный депутат Александр Мозолевский.

Удивительно то, что Травневое вернулось под украинский контроль в конце ноября 2017 года. А постановление Кабмина датировано восьмым февраля.

"Травневое получилось неподконтрольной территорией. Нас просто отдали искусственно туда и все", – сказал Мозолевский.

Теперь местные должны ехать в ближайшие населенные пункты – Новолуганское или Бахмут – и оформляться как переселенцы. Хотя здесь, в Травневом, стоит украинская армия.

Если я живу под украинским флагом, почему я должна ехать куда-то? Почему я должна переоформляться, если у меня стоит Украина здесь?
– удивляется жительница Травневого Наталья.

Также в Травневом пока нет газа и нет магазина. Кроме того, местным очень не хватает автобуса в ближайшее Новолуганское. Пока в поселке работает "Красный крест", который взялся решить эту проблему. Однако люди больше всего хотят даже не автобус, а чтобы открыли дорогу в оккупированный поселок Гольмовский. Но из соображений их же безопасности – это невозможно, ведь войну никто не прекращал.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
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