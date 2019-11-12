Чому українці не отримуватимуть платіжки з пільгами: пояснює Мінсоцполітики

З листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу, без урахування пільг та субсидій.

Це пов’язано із новим механізмом нарахування пільг, який вступив у дію з 1 жовтня 2019 року, – заявили в Мінсоцполітики.

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Відтепер пільги надаватимуться у грошовій формі органами соціального захисту.

Як можна буде отримати пільги?

У безготівковій формі – на рахунок "Ощадбанку";

Готівкою – у банку або на пошті, якщо пільговики подали відповідну заяву до органу соцзахисту.

У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг "Ощадбанк",

– пояснили у відомстві.

Важливо! У міністерстві попередили, що через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки, коли особі не нарахують пільги за жовтень 2019 року.

У такому випадку в мінсоцполітики рекомендують звернутися до органу соцзахисту за місцем проживання, щоб суму пільги за жовтень врахували у листопаді.