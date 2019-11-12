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      Чому українці не отримуватимуть платіжки з пільгами: пояснює Мінсоцполітики

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      Українці отримуватимуть платіжки без урахування субсидій
      Українці отримуватимуть платіжки без урахування субсидій / 24tv.ua

      З листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу, без урахування пільг та субсидій.

      Це пов’язано із новим механізмом нарахування пільг, який вступив у дію з 1 жовтня 2019 року, – заявили в Мінсоцполітики.

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      Відтепер пільги надаватимуться у грошовій формі органами соціального захисту.

      Як можна буде отримати пільги?

      • У безготівковій формі – на рахунок "Ощадбанку";
      • Готівкою – у банку або на пошті, якщо пільговики подали відповідну заяву до органу соцзахисту.

      У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг "Ощадбанк",
      – пояснили у відомстві.

      Важливо! У міністерстві попередили, що через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки, коли особі не нарахують пільги за жовтень 2019 року.
      У такому випадку в мінсоцполітики рекомендують звернутися до органу соцзахисту за місцем проживання, щоб суму пільги за жовтень врахували у листопаді.

      blog_ava
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Ощадбанк Субсидії Міністерство соціальної політики ЖКГ
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