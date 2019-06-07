09:08
7 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Як створюються політичні партії. У чому Луценко підозрює Ющенка
      Вєсті.UA
      00:06, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
      ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема

      ЦРУ 79 Читать новость на русском

      Могутній Дніпро незабаром може перетворитися на український Ганг через рівень забруднення. Але журналісти програми "ЦРУ" розслідували не лише екологічні біди України, а й схему зухвалого заробітку на екологічній безпеці тих, хто саме і має дбати про чистоту головної водної артерії країни.

      В новинах український Дніпро згадується дедалі сумніше. І, якщо в інших містах країни влада удає, що хоча б шукає винних, порушує деякі справи, то у місті Дніпро про екологічне лихо згадують та б’ють на сполох тільки місцеві активісти.

      Читайте також: Гроші дорожчі за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди

      Активіст Ілля Рибаков переймається долею Дніпра не лише через громадянську позицію. За освітою він хімік-технолог, тому пояснив чому річкова вода такого дивного кольору.

      Червоний колір води – це ознака заліза в ньому. Ми зробили забір води та віддали в лабораторію, де зафіксували перевищення по залізу та по марганцю,
      – заявив активіст Ілля Рибаков.

      В першу чергу у воді потрібно шукати марганець, перевищення якого було зафіксовано й правоохоронними органами. Марганець – це сильний мутаген, що є дуже небезпечним для здоров’я.

      Із Дніпра робили забір води, аналіз якого забрав у фахівців десять робочих днів. Єдине суттєве відхилення від норм – це перевищення рівня заліза більше, ніж у два рази.

      Аналіз води з Дніпра
      Аналіз води з Дніпра

      Проте це циклічне виробництво, де скиди відбуваються по мірі необхідності. Тобто протягом дня вода може поміняти свій склад разів з десять, тому коли її ловити потрібно або знати, або мати вдачу.

      Один з експертів згадував, що аналіз цієї води вже брали правоохоронці. Це були слідчі Нацполіції на початку 2018 року і вони побачили там дуже багато цікавого. Якраз від їхніх результатів і можна прийти до всієї корупційної піраміди, що збудував головний екоінспектор Дніпропетровської області на здоров'ї українців.

      Ухвала суду від 20 лютого 2019 року, яка ґрунтується на публікації журналістів датована осінню 2018 року. Стаття написана про те ж місці, де у 2016 році була помітна рожева пляма у воді.

      Стаття журналістів про Дніпро
      Стаття журналістів про Дніпро

      "У воду річки Дніпро здійснюється скид води, яка має неприємний запах, високу температуру, а на камінні в місті скиду та вздовж берега вниз за течією є пінно-білий наліт", – писали журналісти у статті.

      Хто забруднює Дніпро

      Зрештою аналіз справді показав перевищення вмісту марганцю в два рази, а заліза в чотири. Проте найцікавіше в ухвалі суду те, що сам завод-гігант у Дніпро майже нічого і не скидає.

      Скиди зворотніх вод з ДМЗ передаються до гідроспоруди ТОВ "НАЙС" для транспортування до річки Дніпро згідно з договором.

      Схема дуже проста ДМЗ передає свої стоки ТОВ "НАЙС" й тим самим знімає з себе відповідальність з їх очищення. Компанія передала стоки, заплатила за очищення, а ТОВ "НАЙС", не очищаючи їх та скидає у Дніпро,
      – пояснив активіст ГО "Save Dnipro" Геннадій Кириченко.

      Схема потрапляння відходів у воду
      Схема ДМЗ та ТОВ "НАЙС"

      У відповідь на запит журналістів, ДМЗ повідомили, що передають ТОВ "НАЙС" понад 80% стічних вод.

      На таємничу компанію ТОВ "НАЙС" звернули увагу й в Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, яка готувала доповідь про стан довколишнього середовища регіону. Тільки замість конкретної відповіді чиновники департаменту чомусь завертали розмову в інше русло.

      Що відповіли у департаменті та яка є схема зухвалого заробітку на екологічній безпеці – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Назвали аналіз крові, який не варто здавати на голодний шлунок
      сьогодні
      1547
      Теги: Новини політики Новини України Журналісти Розслідування Новини Києва ЦРУ Екологія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      сьогодні , 08:40 Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      Олексій Чибісов 334
      Чому суддя, який допоміг Януковичу узурпувати владу, і досі отримує зарплату
      сьогодні , 01:30 Чому суддя, який допоміг Януковичу узурпувати владу, і досі отримує зарплату
      Ірина Шиба 511
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 червня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 2277
      Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
      6 червня , 21:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
      1576
      Блокада Донбасу: необхідні умови та ризики можливого скасування
      6 червня , 20:30 Блокада Донбасу: необхідні умови та ризики можливого скасування
      Світлана Попова 1121
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук