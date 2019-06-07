Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема

Могутній Дніпро незабаром може перетворитися на український Ганг через рівень забруднення. Але журналісти програми "ЦРУ" розслідували не лише екологічні біди України, а й схему зухвалого заробітку на екологічній безпеці тих, хто саме і має дбати про чистоту головної водної артерії країни.

В новинах український Дніпро згадується дедалі сумніше. І, якщо в інших містах країни влада удає, що хоча б шукає винних, порушує деякі справи, то у місті Дніпро про екологічне лихо згадують та б’ють на сполох тільки місцеві активісти.

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Активіст Ілля Рибаков переймається долею Дніпра не лише через громадянську позицію. За освітою він хімік-технолог, тому пояснив чому річкова вода такого дивного кольору.

Червоний колір води – це ознака заліза в ньому. Ми зробили забір води та віддали в лабораторію, де зафіксували перевищення по залізу та по марганцю,

– заявив активіст Ілля Рибаков.

В першу чергу у воді потрібно шукати марганець, перевищення якого було зафіксовано й правоохоронними органами. Марганець – це сильний мутаген, що є дуже небезпечним для здоров’я.

Із Дніпра робили забір води, аналіз якого забрав у фахівців десять робочих днів. Єдине суттєве відхилення від норм – це перевищення рівня заліза більше, ніж у два рази.



Аналіз води з Дніпра

Проте це циклічне виробництво, де скиди відбуваються по мірі необхідності. Тобто протягом дня вода може поміняти свій склад разів з десять, тому коли її ловити потрібно або знати, або мати вдачу.

Один з експертів згадував, що аналіз цієї води вже брали правоохоронці. Це були слідчі Нацполіції на початку 2018 року і вони побачили там дуже багато цікавого. Якраз від їхніх результатів і можна прийти до всієї корупційної піраміди, що збудував головний екоінспектор Дніпропетровської області на здоров'ї українців.

Ухвала суду від 20 лютого 2019 року, яка ґрунтується на публікації журналістів датована осінню 2018 року. Стаття написана про те ж місці, де у 2016 році була помітна рожева пляма у воді.



Стаття журналістів про Дніпро

"У воду річки Дніпро здійснюється скид води, яка має неприємний запах, високу температуру, а на камінні в місті скиду та вздовж берега вниз за течією є пінно-білий наліт", – писали журналісти у статті.

Хто забруднює Дніпро

Зрештою аналіз справді показав перевищення вмісту марганцю в два рази, а заліза в чотири. Проте найцікавіше в ухвалі суду те, що сам завод-гігант у Дніпро майже нічого і не скидає.

Скиди зворотніх вод з ДМЗ передаються до гідроспоруди ТОВ "НАЙС" для транспортування до річки Дніпро згідно з договором.

Схема дуже проста ДМЗ передає свої стоки ТОВ "НАЙС" й тим самим знімає з себе відповідальність з їх очищення. Компанія передала стоки, заплатила за очищення, а ТОВ "НАЙС", не очищаючи їх та скидає у Дніпро,

– пояснив активіст ГО "Save Dnipro" Геннадій Кириченко.



Схема ДМЗ та ТОВ "НАЙС"

У відповідь на запит журналістів, ДМЗ повідомили, що передають ТОВ "НАЙС" понад 80% стічних вод.

На таємничу компанію ТОВ "НАЙС" звернули увагу й в Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, яка готувала доповідь про стан довколишнього середовища регіону. Тільки замість конкретної відповіді чиновники департаменту чомусь завертали розмову в інше русло.

Що відповіли у департаменті та яка є схема зухвалого заробітку на екологічній безпеці – дивіться у програмі.