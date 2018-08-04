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Чому в Одесі розправи над критиками місцевого мера Труханова вже стали буденністю

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Мер Одеси
Мер Одеси / Фото з відкритих джерел

Напади на активістів, як показова розправа давно перетворилися на систему по всій країні. Минулого року на Харківщині були жорстоко побиті антикорупціонери Дмитро Булах та Євген Лісічкін.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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За його словами, їхню справу брав на особистий контроль міністр Аваков, втім, підозрюваних так і не знайшли, і місцеві феодали отримали сигнал: можна продовжувати розправи. Відтак, невдовзі на в Чугуєвському районі Харківщини знайшли повішеним місцевого активіста Миколу Бичка. Всі сліди вбивства вели до місцевих чиновників, але поліція і досі нікому не оголосила підозру.

Тим часом, в Одесі розправи над критиками місцевого мера Труханова стали вже буденністю. Напади на Віталія Устименка та Сергія Стерненка дивом на щастя не закінчилися загибеллю активістів. Стерненко, взагалі пережив три замахи. Одного нападника він затримав. В іншому випадку, свого нападника на смерть поранив ножем,
– розповів Гнап.

Журналіст запевнив, що при цьому і досі поліція не вважає за потрібне надати йому державну охорону, щоб убезпечити від можливих повторних замахів.Сам Стерненко зараз перебуває під кримінальним провадженням за можливе перевищення меж необхідної самооборони. Але активіст стверджує, що влада та бандити залишили йому простий вибір – або суд, або труна.

Гнап зявив, що схоже, після Бердянська, Харкова, Херсона, такий вибір у небайдужих людей вже по всій Україні. Допоки терпіння суспільства остаточно не урветься. І дай Боже, щоб цього разу обійшлося беж великих жертв. У влади та продажних правоохоронців є ще один останній шанс схаменутися.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 4 серпня 2018

Теги: Новини України Новини Одеси Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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