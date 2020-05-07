Чому виплати для медиків Києва за березень і квітень відрізняються

З 1 квітня стартувала друга хвиля медичної реформи. Згідно з нею, медзаклади мають отримувати фінансування від Національної служби здоров’я, з якою напряму підписали відповідні договори. За законом, місцева влада більше не фінансує цю статтю видатків.

Однак, до місцевої влади все ж надходять скарги щодо виплат, тож міський голова Києва Віталій Кличко вирішив роз’яснити ситуацію на своєму традиційному брифінгу, пише 24 канал.

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За березень медпрацівники отримали заробітну плату, надбавки і премії ще з бюджету Києва. За квітень отримають – від Національної служби здоров’я, тому така різниця з виплатами. Але ми завжди допомагали і будемо допомагати тим, хто рятує наші життя. Київ віднайшов кошти у бюджеті міста на доплати усім медикам столиці,

– розповів він.

За квітень медпрацівникам з бюджету Києва будуть нараховані додаткові виплати згідно з відпрацьованим часом. Їх отримають медики некомерційних підприємств вторинного і третинного рівня надання медичної допомоги.

Зверніть увагу! Загалом з 1 квітня до кінця року з бюджету Києва на доплати медиків виділили 984 мільйони гривень.

Для лікарів – 4 тисячі гривень;

Медсестер – 3 тисячі гривень;

Медперсоналу – 1 тисяча гривень.

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