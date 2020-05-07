Чому виплати для медиків Києва за березень і квітень відрізняються
З 1 квітня стартувала друга хвиля медичної реформи. Згідно з нею, медзаклади мають отримувати фінансування від Національної служби здоров’я, з якою напряму підписали відповідні договори. За законом, місцева влада більше не фінансує цю статтю видатків.
Однак, до місцевої влади все ж надходять скарги щодо виплат, тож міський голова Києва Віталій Кличко вирішив роз’яснити ситуацію на своєму традиційному брифінгу, пише 24 канал.
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За березень медпрацівники отримали заробітну плату, надбавки і премії ще з бюджету Києва. За квітень отримають – від Національної служби здоров’я, тому така різниця з виплатами. Але ми завжди допомагали і будемо допомагати тим, хто рятує наші життя. Київ віднайшов кошти у бюджеті міста на доплати усім медикам столиці,
– розповів він.
За квітень медпрацівникам з бюджету Києва будуть нараховані додаткові виплати згідно з відпрацьованим часом. Їх отримають медики некомерційних підприємств вторинного і третинного рівня надання медичної допомоги.
Зверніть увагу! Загалом з 1 квітня до кінця року з бюджету Києва на доплати медиків виділили 984 мільйони гривень.
- Для лікарів – 4 тисячі гривень;
- Медсестер – 3 тисячі гривень;
- Медперсоналу – 1 тисяча гривень.
Брифінг Віталія Кличка: відео
Що відомо про надбавки для медиків
- Лікарі мають отримувати надбавки за роботу з хворими на COVID-19 – 300%.
- У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19 дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.
- У квітні, пообіцяли в уряді, надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати (яка враховує стаж) і відповідно буде більшою, ніж була у березні.
- Згодом у МОЗ заявили, що уряд перерахував гроші у всі регіони. Відповідальні за затримку – органи місцевої влади, або головні лікарі медичних закладів.
- Медики мають отримати кошти до 8 травня, а у регіонах проведуть розслідування через затримку.