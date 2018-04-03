10:05
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
  • п'ятниця
    14°C 6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Блоги Ольга Бродська
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Ольга Бродська

Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами

322
Українське громадянство
Українське громадянство / Радіо Свобода

8 лютого цього року президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальний документ, який встановлює кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Українців, які хочуть стати громадянами Польщі, почали питати про ставлення до Степана Бандери, Волинської трагедії та діяльності ОУН-УПА.

Читайте також: Чи може нацизм повернутись до Польщі – приклад зі шкарпетками

У ЗМІ уже є зафіксований факт відмови у громадянстві одному заявнику. І ні, він не казав, що молиться Бандері тричі на день, а вдома має фотоальбом героїв УПА, який щоранку вкриває поцілунками. Він сказав так:

А хіба я знаю, ніколи не був у цих зв'язках, тому я не знаю. У кожного своя правда. Кажуть, вони були в Польщі та Україні. Ніколи у це не вникав.

Тобто, можемо зробити висновок, що потенційний громадянин Польщі родом з України має розібратися в історії ОУН і сформулювати негативне ставлення. І як би ми не ставилися до такої політики — Польща має право на свої власні закони.

А ми?

Щоб стати громадянином України, потрібен стандартний пакет документів, знання державної мови або "її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування", наявність законних джерел для існування і неперервне проживання на території України протягом 5-ти років.

Проте разом із початком війни до нас прийшли на допомогу громадяни інших країн, які були готові віддати своє життя за, по факту, чужу державу. Таким людям, на мою думку, потрібно просто на передову привозити українські паспорти разом із хлібом і сіллю. Але ні, іноземним захисникам України потрібно пройти вогонь, воду і бюрократію, щоб отримати паспорти з тризубами.

Закон про спрощену процедуру отримання добровольцями українського громадянства є, він був прийнятий ще у 2016-му році, проте чомусь не працює.

Доброволець з Росії Ігор Васильєв, що так і не зміг стати громадянином України, сказав про цю проблему так:

Мені здається, влада в Україні побоюється патріотів та ідейних людей. Хто такі, за великим рахунком, є добровольці? Ці люди, які здатні на протест корумпованому режиму. Свої, як кістка в горлі, не знають, куди їх подіти, а тут іще іноземці.

Сподіваюся, що справа не в цьому.

Чому б нам не взяти приклад з Польщі, але вдосконалити підхід: хочеш бути частиною українського суспільства? Дай відповідь на питання про сучасне, не про минуле. Скажи, чий Крим? Що відбувається на Донбасі? Який синонім можна підібрати до слова "Путін"?

Але ці питання у нас не ставлять. Тому цілком можливо, що ми даємо жовто-сині паспорти сепаратистам, шпигунам, агентам Кремля. А ті, хто боронять нашу країну, чомусь громадянство "не навоювали".

Читайте також: Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії

Автор: Ольга Бродська
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Публікації Новини Польщі Антибандерівський закон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Папа Римский закрыл ад
сьогодні, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 86
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сьогодні, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 322
Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
сьогодні, 08:13 Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
514
Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
2 квітня, 23:00 Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
Єгор Соболєв 209
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 квітня, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1699
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук