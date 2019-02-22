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      Олексій Чибісов

      Чому заяви Пушиліна про готовність для перемовин небезпечні для України

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      Чи варто Україні домовлятись із Пушиліним?
      Чи варто Україні домовлятись із Пушиліним? / Inosmi

      Із самого початку російської агресії Кремль намагається продавити світові підміну понять та посадити за круглий стіл замість себе власних маріонеток. Здавалося б, на це ніхто у світі не зголоситься, але не все так однозначно.

      Завдяки вдалим підкупам, шантажу та вербовці союзники України з країн ЄС потрохи "забувають" про проблему війни на Донбасі та окупацію Криму, стають на бік терористів заради власної наживи. Наприклад, Німеччина та Франція із їхньою підтримкою "Північного потоку-2".

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      Якщо ж казати про окремих особистостей, то, окрім представників України, із росіянами по нашому питанню спілкуються агенти Кремля. Це, наприклад, Мартін Сайдик, який є "консервою" ГРУ та мріє забезпечити себе на все життя за допомогою усунення Росії від відповідальності за скоєні в Україні злочини. Педро Аграмунт, Франк-Вальтер Штайнмайєр та багато інших людей, які займають ключові посади у країнах Євросоюзу.

      Саме тому, після потужного виступу Порошенка у Генасамблеї ООН, росіяни одразу віддали власним маріонеткам наказ активізуватися.


      Виступ Порошенка у ООН

      Пушилін заявив, що готовий врегульовувати конфлікт із Україною на прямих переговорах. Навіть звернувся до Макрона і Меркель як "президент" до лідерів держав. Для чого це все? Щоб показати світові, як "Київ не хоче домовлятись для зупинки війни".

      Звісно, ніхто з діючої влади України сідати за стіл переговорів із терористами не буде, оскільки це означатиме фактичне визнання "республік" та автоматично зробить Росію не учасницею конфлікту, а "наглядачами зі сторони".

      Але ж за допомогою пропаганди та працівників МЗС Росії Москва почне розповідати всьому світу, як "Україні вигідна війна". А якщо звернути увагу на те, що наші дипломати наразі ведуть серйозну боротьбу за розміщення на Донбасі миротворців, подібні розповіді взагалі не потрібні. Тим паче, їх у будь який момент може озвучити хтось з європейських лідерів. У цьому і є небезпека заяв терориста-пішака Пушиліна.

      І навіть думати про те, щоб спробувати домовитись із підставними терористами, а не російськими окупантами, не можна. Навіть із Кремлем ми маємо шанс врегулювати війну лише на власних умовах. Інакше України не стане як такої.

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Петро Порошенко Публікації Новини політики Новини Донецька Війна на Донбасі ООН Генасамблея ООН
      Джерело: 24 Канал
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