Чому заяви Пушиліна про готовність для перемовин небезпечні для України

Із самого початку російської агресії Кремль намагається продавити світові підміну понять та посадити за круглий стіл замість себе власних маріонеток. Здавалося б, на це ніхто у світі не зголоситься, але не все так однозначно.

Завдяки вдалим підкупам, шантажу та вербовці союзники України з країн ЄС потрохи "забувають" про проблему війни на Донбасі та окупацію Криму, стають на бік терористів заради власної наживи. Наприклад, Німеччина та Франція із їхньою підтримкою "Північного потоку-2".

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Якщо ж казати про окремих особистостей, то, окрім представників України, із росіянами по нашому питанню спілкуються агенти Кремля. Це, наприклад, Мартін Сайдик, який є "консервою" ГРУ та мріє забезпечити себе на все життя за допомогою усунення Росії від відповідальності за скоєні в Україні злочини. Педро Аграмунт, Франк-Вальтер Штайнмайєр та багато інших людей, які займають ключові посади у країнах Євросоюзу.

Саме тому, після потужного виступу Порошенка у Генасамблеї ООН, росіяни одразу віддали власним маріонеткам наказ активізуватися.



Виступ Порошенка у ООН

Пушилін заявив, що готовий врегульовувати конфлікт із Україною на прямих переговорах. Навіть звернувся до Макрона і Меркель як "президент" до лідерів держав. Для чого це все? Щоб показати світові, як "Київ не хоче домовлятись для зупинки війни".

Звісно, ніхто з діючої влади України сідати за стіл переговорів із терористами не буде, оскільки це означатиме фактичне визнання "республік" та автоматично зробить Росію не учасницею конфлікту, а "наглядачами зі сторони".

Але ж за допомогою пропаганди та працівників МЗС Росії Москва почне розповідати всьому світу, як "Україні вигідна війна". А якщо звернути увагу на те, що наші дипломати наразі ведуть серйозну боротьбу за розміщення на Донбасі миротворців, подібні розповіді взагалі не потрібні. Тим паче, їх у будь який момент може озвучити хтось з європейських лідерів. У цьому і є небезпека заяв терориста-пішака Пушиліна.

І навіть думати про те, щоб спробувати домовитись із підставними терористами, а не російськими окупантами, не можна. Навіть із Кремлем ми маємо шанс врегулювати війну лише на власних умовах. Інакше України не стане як такої.

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