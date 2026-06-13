Біля Чонгарського мосту окупанти розгорнули понтонну переправу: утворилися черги вантажівок

Українські військові знищили Чонгарський міст, який з'єднував Херсонщину та Крим. Натомість окупанти збудували поруч понтонну переправу.

Про це повідомили в "Радіо Свобода".

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Як окупанти запустили рух біля Чонгарського мосту?

Журналісти оприлюднили супутникові знімки Чонгарського мосту. На фото видно, як окупанти збудували понтонну переправу внаслідок чого на локації утворилися затори з вантажівок.

Перед понтонним мостом зафіксували чергу з 17 вантажівок і кількох легкових автомобілів, а трохи південніше, біля КПП "Джанкой", – ще 15 фур. Водночас на знімку не видно жодного транспорту, який рухається у бік Криму.

Транспорт стоїть на переправі біля мосту / Супутникові знімки

Очільник окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо нещодавно звернувся до мешканців та побажав усім "міцності духу" і "гарного настрою у ці святкові дні".

Що ще відомо про атаку ЗСУ по Чонгарському мосту?

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російська влада намагається замовчувати ситуацію в окупованому Криму, проте нищення Чонгарського мосту суттєво ускладнило ситуацію ворога.

В ніч проти 9 червня українські безпілотники FP-2 завдали удару по мосту поблизу Чонгара на Херсонщині. Перед цим 7 червня міст зазнав пошкоджень, коли було частково зруйновано дорожнє покриття.

У районі АЗС біля Чонгарського мосту у ніч на 12 червня почалася пожежа. А виникла вона після масованої атаки "добрих" БпЛА. Близько 02:00 супутники показали теплові сигнатури