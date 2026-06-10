Перекрили рух та розгорнули переправу: наслідки удару по Чонгарському мосту

Українські військові в ніч на 7 червня завдали ударів по Чонгарському мосту. Внаслідок атаки росіяни перекрили рух і почали будувати понтонну переправу.

Про це повідомили "Схеми".

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Які наслідки після удару по Чонгарському мосту?

На супутникових знімках видно наслідки ураження моста. Журналісти зафіксували темні плями в його центральній частині, а поруч росіяни розгорнули понтонну переправу.

Наслідки атаки БпЛА по Чонгарському мосту / Фото "Схеми"

Окупанти повідомили, що внаслідок атаки влада була змушена перекрити рух на Чонгарському мосту, який був ключовим шляхом забезпечення військ Росії на півдні.

Українські військові для ударів використали "засоби" компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот". Журналісти-розслідувачі зазначили, що росіяни, ймовірно, ще раніше готувалися до ударів, а понтонна переправа біля мосту вперше з'явилася ще у 2023 році, а згодом її сховали.

Що ще відомо про атаку БпЛА на Чонгарський міст?

Чонгар – це основна логістична гілка, яка сполучає територію материкової України, тимчасово окупованої частини Херсонської області з Кримом. Чонгарський міст зазнав кількох результативних уражень, а рух – повністю перекритий.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що після першого влучання по мосту окупанти почали використовувати реверсний рух. Могли проходити транспортні засоби вагою до 3,5 тонн, отже, мовилось про автомобілі, а не вантажівки.

Друге влучання відбулося ще результативніше. Воно стосується сполучення між Генічеськом і Арабатською стрілкою. Щодо Арабатської стрілки, то ворог використовував курортні рекреаційні можливості, бази відпочинку, які там є, для російських окупантів.