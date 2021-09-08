"Чорна магія" у міськраді: на Сумщині жінка підсипала землю з кладовища під кабінет мера

Мешканка Ромнів підсипала під двері мера та працівників міської ради землю. Брала вона її нібито з місцевого кладовища.

Інцидент виявили завдяки камерам спостереження. Втім жінка заперечує всі звинувачення та називає відео змонтованими.

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У Ромнах жінка підсипала землю під кабінети в міськраді

На кадрах помітно, як невідома особа у міській раді підсипала землю під кабінети. Посадовці вважають, що це "мертва земля" з цвинтаря, яку розсипають для того, аби накликати нещастя.

Мер міста повідомив журналістам, що "земляні сюрпризи" в приміщенні знаходили протягом місяця. "Це була там земля і різний непотріб", – розповів Олег Стогній.

З'ясувалося, що землю лишала під дверима завідувачка сектору управління персоналом. Наразі вона вже не працює у міськраді Ромнів, адже написала заяву за власним бажанням.

Я викликав до себе її та своїх підлеглих і сказав: "Будь ласка, поясніть нам, що ви робили?". Сидить, мовчить, очима тільки водить,

– пригадав міський голова.

Посадовиця заперечує всі звинувачення

Але колишня співробітниця відділу кадрів назвала відео змонтованим. Мовляв, це особиста помста новообраного мера. За її словами, Стогній намагався її звільнити як тільки вступив на посаду.

Працівники Роменської міськради відмовилися на камеру коментувати цю подію. Втім відомо, що після цього кабінети чиновників освятив священник.